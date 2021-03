Icone nel teatro e nel cinema: le prime donne, l'incontro online

Martedì 30 marzo, dalle ore 16 alle ore 19, il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova ospita la diretta streaming del secondo appuntamento del ciclo "Fattore D - Donne del Nuovo Rinascimento", a cura del Festival dell'Eccellenza al Femminile.

"Icone nel teatro e nel cinema - Le prime donne" è dedicato alle storie emblematiche donne che hanno raggiunto posti apicali manageriali e di direzione nella storia dello spettacolo: direttrici, amministratrici, organizzatrici, produttrici e comunicatrici. Le Prime Donne dello spettacolo del nostro tempo ospiti in questa sessione on line del Festival dell’Eccellenza al Femminile si confronteranno dialetticamente con le grandi donne che hanno ricoperto gli stessi ruoli in passato.

L'incontro è in collaborazione con Museo Biblioteca dell'Attore Genova, Associazione Emma Carelli, Associazione Teatro Carlo Felice. Introduzione di Consuelo Barilari. Interventi di Eugenio Pallestrini, Silvana Zanovello, Eugenio Buonaccorsi, Rosanna Purchia, Massimo Arduino, Stefano Wachsberger, Laura Delli Colli, Alessandra di Michele Bragadin, Tony Saccucci, Licia Maglietta.

«È una narrazione al femminile senza fine – afferma la direttrice artistica Consuelo Barilari – che si intreccia con la Storia, e come un’onda travolge ogni cosa e lascia sulla sabbia i resti di vite meravigliose a volte perse nell’oblio e di cui non conoscevamo nemmeno l’esistenza. Al centro, due figure fondamentali del secolo scorso: Adelaide Ristori, attrice di straordinario successo, capocomica e direttrice manager della sua importante compagnia (anche se l'unico ruolo riconosciutole fu quello di artista) ed Emma Carelli, soprano dalla voce “divina” e al contempo la produttrice e direttrice che porto il Teatro dell’Opera di Roma al massimo splendore, e che decise, con un coraggio senza precedenti, di tenere aperta la stagione lirica durante la prima guerra mondiale, mentre tutti i palcoscenici italiani erano chiusi. Cancellata dalla memoria collettiva, oggi è tornata ad essere un’eroina grazie al film "La prima donna" di Tony Saccucci, interpretato da Licia Maglietta».

Il rilancio, in tempi rapidi e con nuove modalità, dello Spettacolo nel Nuovo Rinascimento della scena italiana dopo la pandemia non potrà prescindere dalla presenza, esperienza e resilienza creativa delle Prime Donne che oggi ricoprono i ruoli portanti del Teatro e del Cinema in Italia. Da qui nasce l’idea del Festival dell’Eccellenza al Femminile – Schegge di Mediterraneo, di organizzare tra febbraio e maggio un ciclo di incontri virtuali: 4 appuntamenti nati con lo scopo di promuovere e far rispettare un equilibrio di genere nel Teatro e nello Spettacolo, certe che sia rispecchiata la stessa situazione nel dibattito pubblico, in convegni, congressi, conferenze, trasmissioni radiofoniche e televisive. Questi incontri on line, che vedono partecipi con la loro testimonianza le donne in posizioni apicali nello spettacolo, vogliono indagare e denunciare la situazione attuale, e anticipano i temi centrali della XVII edizione del Festival dell'Eccellenza al Femminile, prevista nell'ottobre 2021.

Il programma dell'incontro

ICONE/Prima parte

Ore 16.00 Consuelo Barilari, direttrice Festival dell’Eccellenza al Femminile

L’eccezionale avventura artistica di un’icona della Storia del Teatro Italiano, Adelaide Ristori nel lavoro di attrice, capocomica, manager e “direttrice artistica” nella più importante impresa teatrale dell’800.

Intervengono Eugenio Pallestrini, Presidente Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, Silvana Zanovello critico teatrale Il Secolo XIX, Eugenio Buonaccorsi, Professore emerito di Storia del Teatro Università di Genova.

ICONE/Seconda parte

Ore 17.00 Rosanna Purchia, commissario straordinario del Teatro Regio di Torino, già Sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli, dialogheranno con lei in collegamento dal Teatro Carlo Felice,Massimo Arduino, critico musicale e Presidente Associazione Teatro Carlo Felice, Stefano Wachsberger, giornalista.

La prima Donna

Ore 17.45 Laura Delli Colli, Presidente SNGCI e Fondazione Cinema per Roma. Alessandra di Michele Bragadin, presidente dell’Associazione Emma Carelli, Tony Saccucci, regista del docufilmLa Prima Donna, Nastro d’Argento 2020, Licia Maglietta, attrice interprete di Emma Carelli.