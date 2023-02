Primavere 2023: un marzo di iniziative al femminile ai Giardini Luzzati

Dal 1° marzo 2023 al 31 marzo 2023 si terrà la seconda edizione di Primavere, un intero mese ai Giardini Luzzati dedicato a musica, arti, spettacoli e incontri culturali “al femminile”, a due passi dalla piazza intitolata a Teresa Mattei, partigiana, resistente, donna della Costituzione e della mimosa diventata simbolo. Un modo per estendere e allargare il senso della data dell’8 marzo e per dare spazio e voce alle donne, in un panorama che rende ancora evidente il divario in termini di trattamento rispetto agli uomini. Una ricerca condotta nel 2021 dal SAE Institute di Milano evidenzia, ad esempio, come nell'industria musicale italiana le donne sono solo il 27%, il 12,5% tra chi compone e solo il 2,6% tra chi produce.

L’etimologia di "primavera" è molto interessante. Composta da due parole: "prima", dal latino "primus" (prima, inizio) e "vera" derivante, secondo le ipotesi, da "vas", radice sanscrita (ancora in uso in alcuni dialetti e in alcune lingue dell'area balcanica) che significherebbe "ardere, splendere". E allora, aspettando e inaugurando la prima-vera, non solo 8 marzo, ma tutto marzo per dare largo spazio e tempo ad artiste e gruppi, con la collaborazione di Coop. Il Ce.Sto, GoaBoa Festival, Spoiler!, Poggia Rossa Dischi, Incadenza e Sestiere del Molo. Nella suggestiva Area Archeologica, fresche promesse o luci vibranti della scena locale e nazionale quali Charlie Risso e Irene Buselli, viaggi tra i generi e gli stili, senza rinunciare a qualche nome noto, come la cantautrice e produttrice Meg (già 99 Posse), Emma Nolde o Cmqmartina, talento svelato al grande pubblico con la sua partecipazione a X-Factor.

Non solo musica, anche momenti di approfondimento culturale nell’ambito delle #charlas, le “chiacchierate” del martedì ai Luzzati: un incontro-dibattito in compagnia di Rete Al Femminile Genova e di lavoratrici e imprenditrici locali, tra ostacoli e opportunità, percorsi ed esperienze, le presentazioni dei libri “La rete non ci salverà. Perché la rivoluzione digitale è sessista (e come resistere)” di Lilia Giugni, “Sister resist. 20 storie di resistenza e di sorellanza nel mondo della musica, da Billie Eilish a Kae Tempest” di Clarice Trombella e “Dialoghi sul diritto di cittadinanza” di Insaf Dimassi e Antonio Salvati. L’8 marzo, in occasione della Festa della donna, sarà invece la volta di “Il sesso è (quasi) tutto. Evoluzione, diversità e medicina di genere”, con l’autrice Antonella Viola e in collaborazione con Cgil.

Anche gli altri format tradizionali dei Luzzati saranno declinati al femminile, dall’intrattenimento dei Giardini Quizzati alla serata pensata dal giovane collettivo Good Kids, passando per la Jam Session di improvvisazione e condivisione musicale al circolo e per Hybrid Bass, dedicata al sound sperimentale dell’elettronica e al videomapping. L’11 e il 12 marzo la piazza accoglierà inoltre la yellow edition del Cactus Market, il mercato del fatto a mano.

Per restare aggiornate/i sulle iniziative, seguire la pagina Facebook dei Giardini Luzzati https://www.facebook.com/GiardiniLuzzati

Programma

1° marzo | JAM SESSION | h 21.00 (circolo)

2 marzo | CHARLIE RISSO + Milo Scaglioni | h 21.30 (area archeologica). In collaborazione con Incadenza

3 marzo | BOLENA + VENICE | h 21.30 (area archeologica). In collaborazione con Spoiler! E Pioggia Rossa Dischi

4 marzo | ELETTRIKA + MARE + IRENE BUSELLI | h 21.30 (area archeologica). In collaborazione con Spoiler! E Pioggia Rossa Dischi

7 marzo | CHARLAS incontro su donne e lavoro con Rete al Femminile Genova | h 18.00 (area archeologica)

7 marzo | Giardini QUIZZATI | h 20.30 (circolo)

8 marzo | “IL SESSO è (QUASI) TUTTO” | h 17.30. Con l'autrice Antonella Viola + Igor Magni, Lara Ghiglione e Erica Manna. In collaborazione con Cgil (area archeologica)

10 marzo | CHANTAL ACDA + IL GENTILUOMO | h 21.30 (area archeologica)

11/12 marzo | CACTUS MARKET - YELLOW EDITION | dalle h 11 (piazza)

14 marzo | CHARLAS “La rete non ci salverà”, presentazione libro, di e con Lilia Giugni | h 18.00 (area archeologica)

15 marzo | GENDEROKE | h 21.00. in collaborazione con LiguriaPride (circolo)

16 marzo | GOODKIDS | h 21.30 (area archeologica)

17 marzo | MEG | h 21.30. In collaborazione con GoaBoa (area archeologica)

18 marzo | EMMA NOLDE + ALICE CARONNA | h 21.30. In collaborazione con Spoiler! e Pioggia Rossa Dischi (area archeologica)

21 marzo | CHARLAS "Sister Resist" di e con Clarice Trombella + live painting di Virginia Patrone| h 18.00 (area archeologica)

25 marzo | CMQMARTINA + monoromantic dj set | h 21.30. In collaborazione con GoaBoa (area archeologica)

28 marzo | CHARLAS "Dialoghi sul diritto di cittadinanza". Presentazione del libro di e con Insaf Dimassi | H 18.00 (area archeologica)

30 marzo | LUZZATI GIRLS - DanyBoygasato | h 21.30

31 marzo | HYBRID BASS \\ ROME IN REVERSE| h 21.30 (area archeologica)