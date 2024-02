“Primavere” 2024, torna il marzo al femminile ai Giardini Luzzati con incontri, attività e concerti

Anche quest’anno il mese di marzo ai Giardini Luzzati, nel Sestiere del Molo, sarà all’insegna di “Primavere”, la rassegna artistica e culturale promossa da Il Ce.Sto, con musica dal vivo, incontri e attività. Iniziativa nata intorno all’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne, e per celebrare insieme l’arrivo della primavera (20 marzo) sarà una festa collettiva e insieme spazio di riflessione condivisa. L’etimologia di "primavera" è composta da due parole: "prima", dal latino "primus" (prima, inizio) e "vera" derivante, secondo alcune ipotesi, da "vas", radice sanscrita (ancora in uso in alcuni dialetti e in alcune lingue dell'area balcanica) che significherebbe in origine "ardere, splendere".

Quindi, la stagione splendida e splendente, di risveglio ardente. Aspettando la prima-vera, tutto marzo per dare spazio, voce, palco e microfono ad artiste, autrici, studiose, sportive, attiviste. Per intrattenere, divertirsi ed emozionarsi, ma anche per riflettere, agire pensiero e cultura, in una società ancora fortemente connotata da un sistema patriarcale che produce marginalizzazione, disparità, discriminazione, esclusione e violenza.

Concerti

Numerosi i concerti live e dj set previsti a partire da venerdì 1°marzo, tutti nella cornice dell’area archeologica dei Giardini Luzzati, alle ore 21:30 e con ingresso gratuito. Una selezione di artiste che, sulla scia della direzione artistica portata avanti da anni ai Giardini Luzzati, dà spazio a tante voci emergenti del panorama musicale attuale e alla scena indipendente, garantendo una grande varietà di stili, generi e provenienza. Un cartellone reso possibile anche dalla collaborazione con il Balena Festival, Aluha eventi, Pioggia Rossa Dischi, Django Music e RC Waves. Questo l'elenco:

1 MARZO - Tersø + Annie Sleepless dj set

2 MARZO - ETT + opening MARE

8 MARZO - Sabrina Napoleone + YALDA

9 MARZO - Dinastia Giulio Claudia + Camilla PNK dj set

15 MARZO - Flaminia + Beatrice dj set

16 MARZO - GEA + opening Fancy

21 MARZO - LAMANTE + opening Juma

22 MARZO - Naima Faraò x Bleusy Night + opening Nerei & The Groove Makers

23 MARZO - AFRODJTE dj set

29 MARZO - Golden Diskó Ship + Chiara dj set

30 MARZO - GOLD MASS

Incontri

Per quanto concerne gli incontri culturali, le quattro #charlas di marzo (incontri che si tengono ogni martedì alle 18 ai Giardini Luzzati), rientreranno nella rassegna. Questi gli appuntamenti previsti:

5 MARZO - “8 MARZO. PERCHè SCIOPERIAMO?”. Incontro con l3 attivist3 di Non Una di Meno - Genova in vista del grande sciopero e corteo transfemminista previsto per l’8 marzo.

12 MARZO - “CROSSROADS. AFROFUTURISMO, DANZA E CORPOREITÀ AL CREPUSCOLO DELL’UMANESIMO”. Incontro con Claudia Attimonelli, saggista, ricercatrice in Teorie del Linguaggio e Scienze dei Segni, insegna Cinema, fotografia e televisione, Semiologia del cinema e degli audiovisivi all’Università Aldo Moro di Bari. Le sue ricerche si disseminano fra arte, corporeità e media. Tra le sue pubblicazioni: Pornocultura. Viaggio in fondo alla carne (2016); Techno. Ritmi afrofuturisti (2008-2018); L’elettronica è donna. Media, corpi, pratiche transfemministe e queer (co-curatrice, 2022).

19 MARZO - “LIBERE, NON CORAGGIOSE. Le donne e la paura nello spazio pubblico”. Presentazione del libro e incontro con Azzurra Muzzonigro (co-autrice del volume insieme a Florencia Andreola). Muzzonigro è co-fondatrice dell’associazione Sex & The City, PhD in Urban Studies all’Università degli Studi Roma Tre, architetta, curatrice e ricercatrice urbana indipendente. Insegna Urban Design in varie università fra cui NABA e Domus Academy. È autrice di Milan Gender Atlas / Milano Atlante di genere (LetteraVentidue, 2021 – con Florencia Andreola), e di Costruire Futuri. Migrazioni, città, immaginazioni (Bompiani, 2018) con Leonardo Caffo.

26 MARZO - “MANIFESTO PISOLINI. Guida femminista sul diritto al riposo”, edito Le Plurali. Presentazione del libro e incontro con l’autrice Virginia Cafaro. Evento in collaborazione con la libreria indipendente Book Morning.

Oltre a questo, nell’ambito di PRIMAVERE:

5 MARZO, alle ore 20, i “Giardini Quizzati”, il quiz del martedì ai Luzzati, si tingono di giallo in vista dell’8 marzo.

9 e 10 MARZO: edizione di Marzo del Cactus Market, Cactus Market Yellow Edition, dalle ore 11, in piazza. Artigianato, produzioni locali, lotteria, presentazione libri, l’iniziativa “Donne al centro”, una speciale “passeggiata clandestina” alla ricerca della (assente) toponomastica femminile in centro storico (sabato 9, ore 14.30, durata 2 ore, costo 10 euro e prenotazione obbligatoria scrivendo a cactusgenova@gmail.com), Tesseramento a UDI (Unione Donne Italiane), selezione di libri a cura di Librido, laboratori e molto altro.

9 MARZO: tra il Belvedere Tonino Conte e il campetto E. Galeano Giornata sportiva e di gioco “al femminile”, di sensibilizzazione e lotta alla violenza maschile sulle donne, con raccolta beni di prima necessità per le ospiti dei servizi di accoglienza.

Ore 10-12 Allenamento MUAY THAI (Per info contattare Amanda al 3469663902)

Ore 14-18 Torneo di PING PONG + Torneo CALCIO BALILLA (Per info contattare Amanda al 3469663902)

Ore 15-18 Torneo di CALCIO A 5 femminile, promosso da CDM LAB

16 MARZO: Terza edizione del Belin che Mercatino!, il collettivo impegnato a raccogliere donazioni a scopo benefico attraverso la vendita di capi vintage. In questo caso, l’organizzazione donerà l’intero ricavato al Centro Antiviolenza Mascherona e al Centro per Non Subire Violenza da UDI, impegnati nell’accoglienza, ascolto, orientamento ed intervento per donne che vivono situazioni di disagio a causa della violenza di genere, in tutte le sue manifestazioni: violenza psicologica, fisica, sessuale, economica e stalking.

foto: fb@GiardiniLuzzati