“Primavera, il risveglio dei colori” mostra a tema al Centro Culturale Nicolò Barabino

Mostra di pittura del Centro Culturale 'Nicolò Barabino' in Salita Inferiore Rosa Salvator. L’inaugurazione è prevista per venerdì 24 marzo alle ore 16 presso i Voltini del Centro Civico Buranello di Via Nicolò D'Aste 8/A (ingresso anche da via Buranello 1 Genova). Si svolgerà l'esposizione di pittura con opere realizzate dai soci del Centro Culturale Nicolò Barabino che sono dedicate alla “Primavera, il risveglio dei colori”.

Per i soci del Centro Culturale Nicolò Barabino che verranno a esporre, la consegna delle opere avverà giovedì 23 marzo dalle ore 15:00 alle ore 17. Chi non potesse, può lasciare le opre in sede durante gli orari dei corsi. Ogni socio può esporre un'opera in formato libero.

La mostra rimarrà aperta fino al 31 marzo dalle ore 16:30 alle ore 18.