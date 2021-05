Primavera sulla Cresta di Monte Moro

Non è la classica escursione a Monte Moro, anche se ci sarà certamente spazio per una visita alle batterie. L'escursione proseguirà però poi con varie panoramiche divagazioni tra le valli dei rii Bagnara, San Pietro e Ciurli, fra i territori di Quarto, Quinto e Nervi. Sarà l'occasione per osservare le scenografiche forme che assumono in questa zona gli strati rocciosi, ammirare le fioriture di varie specie di orchidee selvatiche, conoscere il sito più settentrionale di un utile relitto tropicale.

Sarà anche la possibilità di esplorare cavità artificiali e naturali, tra cui una bella grotta naturale concrezionata, poco conosciuta e di facile accesso.

L'escursione si chiude poi ad anello tornando alla partenza. Appuntamento: ore 9,00 presso il cimitero di Quinto (distributore Q8 Corso Europa direzione centro) Rientro: ore 17 circa (necessario pranzo al sacco) Difficoltà: escursionistica media (E) Dislivello: 600 metri circa Lunghezza: 13 km circa (tempo totale del percorso ad anello + deviazioni varie) Costo: 10 euro a persona Prenotazione obbligatoria al 3480906206 Valerio Lastrico - Guida Ambientale Escursionistica Liguria Link all'evento: https://fb.me/e/4jL07mNVM