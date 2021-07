Paolo Conticini porta il suo show "La prima volta" al Porto Antico

Giovedì 22 luglio, alle 21.30, all’Arena del Mare al Porto Antico è in programma lo spettacolo di Paolo Conticini “La prima volta”, nell’ambito della rassegna estiva del Teatro Garage “Ridere d’agosto ma anche prima”.

Paolo Conticini, famoso attore televisivo toscano protagonista di tante fiction televisive di successo fra cui “Provaci ancora prof”, porta a Genova il suo show “La prima volta”, di cui è autore insieme a Luigi Russo. Uno spettacolo in cui l’attore racconta e canta un po’ di sé: la famiglia, gli studi, i suoi primi lavori, l’incontro con Christian De Sica, che gli dà la possibilità di esprimersi come attore, ma anche le sue insicurezze e fragilità, permettendo al pubblico di vedere cosa c’è dietro l’immagine dell'attore “bello e atletico”. Divertenti, poetiche, drammatiche esperienze che fanno riflettere su quanto è sorprendente la vita. Un breve e ironico bilancio di un uomo che a cinquant’anni sceglie con coraggio di condividere le sue esperienze, i suoi errori e gioca a fare progetti per il futuro, perché consapevole che nella vita niente è facile ma nulla è impossibile.

Paolo Conticini nasce a Pisa nel 1969; nella sua carriera ha vestito i panni del commissario vice questore Gaetano Berardi nelle sette stagioni della fiction tv “Provaci ancora prof!” con Veronica Pivetti, ha preso parte alla miniserie tv “Come un delfino” con Raoul Bova e alla settima e ottava stagione di “Un medico in famiglia”. Nel 2012 partecipa alla seconda edizione di “Tale e quale show”, il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti e recentemente ha preso parte alla quindicesima edizione di “Ballando con le Stelle”, accompagnato dalla ballerina Veera Kinnunen. Ha fatto parte anche di numerosi film di successo come “Viaggi di nozze”, “Paparazzi”, “Vacanze di Natale 2000”, “Natale sul Nilo”, “Natale in India”, “Un'estate ai Caraibi” e molti altri.

I biglietti dello spettacolo (da 20 euro) si possono acquistare online su www.happyticket.it, all’ufficio del Teatro Garage da martedì a giovedì ore 14.00-18.00 venerdì ore 10.00-14.00 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova, telefono 010 511447, mail info@teatrogarage.it); all’ufficio IAT Garibaldi (via Garibaldi, 12r - 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail info@visitgenoa.it) da lunedì a domenica h. 9.00 - 18.20; all’ufficio IAT Porto Antico Ponte Spinola (accanto biglietteria Acquario, telefono 010 5572903, mail info@visitgenoa.it) da lunedì a domenica h. 9.00 - 18.20.

La sera dello spettacolo la biglietteria apre dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.

Informazioni: info@teatrogarage.it, www.teatrogarage.it - tel. 010.511447

