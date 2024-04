Una selezione ufficiale di venticinque opere provenienti da vari paesi nel mondo, workshop di recitazione e di scrittura direzionata al cinema ed eventi musicali. Con questi contenuti prende il via a Genova la prima edizione del Festival Internazionale del Cinema di San Giovanni.

La rassegna si terrà dal 9 al 12 Maggio 2024 e si svilupperà in più strutture. Dal 9 all' 11 Maggio si terranno le proiezioni delle opere in concorso e fuori concorso nella suggestiva cornice dell' ex ospedale di Genova Quarto. Il 9 Maggio aprirà il festival l' intervista aperta al pubblico ad Aldo De Scalzi, compositore di colonne sonore cinematografiche, insieme a Luca Cresta e Claudio Baccini. Il 10 Maggio sarà la volta di " Note del Cinema ", un concerto in cui l' Orchestra del Liceo Pertini di Genova diretta dai Maestri Francesco Mascardi ed Eleonora Di Lapi riproporrà le colonne sonore più iconiche della storia della Settima Arte. La serata del 12 Maggio, serata di chiusura e premiazione, si terrà al Teatro San Giovanni Battista di Genova Sestri Ponente. Le serate saranno presentate da Carlo Barbero e Rosario Russo.

La rassegna è organizzata dalle associazioni culturali Chez Thèsse, Artefix e Rosaspina con la preziosa collaborazione di Quarto Pianeta, Centro Socio Riabilitativo Basaglia, Centro Sociale Quarto, IMFI ( Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli ) e ASL 3.