Prevenzione per gli studenti con un convegno sull'autostima

A Sori un convegno sull'autostima e sull'amore per gli studenti. In occasione di San Valentino Wall of Dolls Liguria, OPI e GAIA organizzano un convegno sull'autostima e sull'amore rivolto agli studenti con il coinvolgimento delle professioni infermieristiche.

Il 14 febbraio dalle 9 alle 13 infatti, il Teatro Comunale di Sori ospiterà l'incontro con le scuole dove relatori esperti in vari settori dialogheranno con i giovani per diffondere la consapevolezza e l’importanza di amare prima di tutto sé stessi.

“L’Amore è Libertà: Amarsi, Farsi Amare e Amare", questo il titolo del convegno che ha lo scopo di comunicare gli strumenti volti alla crescita della propria autostima, creando i presupposti per un futuro migliore. Se vogliamo puntare su una società moderna fondata sul rispetto è da qui che bisogna partire, perché i primi rapporti sociali si sviluppano proprio nelle scuole. L’educazione all’affettività ha il fine di sviluppare un’intelligenza emotiva tra i giovani a partire dalla consapevolezza delle proprie sensazioni e di accrescere le abilità emotive per favorire una buona relazione interpersonale.

L’incontro sarà quindi l’occasione per far convogliare più figure professionali insieme che si confronteranno tra loro e con i ragazzi non solo a livello sanitario ma anche emotivo e pratico. Al convegno parteciperanno relatori esperti in materia che condivideranno il loro contributo professionale con i presenti e forniranno argomenti per un dibattito. L’incontro è rivolto alle scuole e alle professioni infermieristiche con un focus all’approccio multidisciplinare in ambito sanitario e potrà fornire spunti di riflessione e di partenza per migliorare nell’individuo la conoscenza di sé (riconoscere sensazioni e sentimenti ed imparare ad esprimerli), tenendo conto che non tutti viviamo le emozioni con la stessa intensità. Saranno presenti enti pubblici, privati, associazioni e scuole, anche per favorire uno scambio e un arricchimento della conoscenza.

Con la partecipazione e alla presenza di:

SIMONA FERRO (Assessore Pari Opportunità, Regione Liguria), IRENE MERCURI (Consigliera supplente di Parità, Città Metropolitana di Genova), MARIO REFFO (Sindaco di Sori), ANNA PALMIERI (Presidente del Municipio VII Medio Levante), CARMELO GAGLIANO (Presidente OPI ), ALESSANDRO BONSIGNORE (Presidente Ordine dei Medici Genova), IBLETO FIESCHI (Vicepresidente Ordine degli Architetti di Genova).

IL PROGRAMMA

Ore 9.00: saluti delle autorità

Ore 9.15 - Presentazione e moderazione dei lavori:

Barbara Bavastro - Alessandro Cataldo

L’Amore dei poeti:

letture Gabriella de Filippis - Marco Tulipano

Amarsi e amare i diversi punti di vista:

Gastroenterologa - Giorgia Bodini

Infermiera Counselor - Bruna Crepaldi

Avvocato penalista - Gabriella de Filippis

Architetto - Elisabetta Giaggiolo

Coffee Break (Gentilmente offerto da Salotto di Dolcezza, La Focaccia Tossini e Coop)

Ginecologo - Maurizio Leone

Oculista - Massimo Nicolò

Centro Antiviolenza - Chiara Panero

Neurologa - Domenica Rizzi

Ginecologa - Rossana Sarli

Psicologa - Chiara Urci

Avvocato - Cristina Zunino

Progetto Scuola:

Insegnante Wall of Dolls - Tiziana Casavola

Infermiere OPI - Davide Trubini

Ostetrica - Valentina Crovari

Infermiera Counselor OPI - Maura de Ferrari

Testimoniare l’amore:

Studenti scuole

Ospite: Testimonianza di Pasquale Guadagno (vittima di violenza assistita) presenta il suo libro

Dibattito: Ore 13.00 – chiusura dei lavori

Per ulteriori informazioni:

