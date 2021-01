Presidio per la liberazione di Navalny e il rispetto della democrazia in Russia

Sabato 30 gennaio alle 11 si terrà a Genova – in Largo Eros Lanfranco davanti alla Prefettura – un presidio organizzato dal Partito Radicale per la liberazione di Aleksej Navalny e in difesa del diritto a manifestare in Russia.

Analoghe manifestazioni in sostegno alla mobilitazione delle opposizioni che in Russia si sono date appuntamento nelle piazze si svolgeranno a Torino, Roma, Milano, Bologna, Napoli, Palermo e in altre città davanti alle Prefetture e ai Consolati Russi.

«Quanto si chiede al Governo Italiano è di intervenire con urgenza, insieme all’Unione Europea e al Consiglio d’Europa, del quale la Russia fa parte, per la liberazione di Navalny e il rispetto delle più elementari regole democratiche» dicono gli organizzatori.

L’appuntamento per quanti vorranno essere presenti è a partire dalle 11 davanti alla Prefettura di Genova .