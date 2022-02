Presidio per la pace e contro le guerre in largo Pertini

Amnesty Genova, Emergency Infopoint Genova, Arci Genova e Ora in silenzio contro la guerra organizzano un presidio per la pace: "No alla guerra: nè in Ucraina nè altrove", sabato 26 febbraio alle ore 16,30.

"Profondamente preoccupati per l'aggravarsi della crisi ucraina, proponiamo un'iniziativa cittadina per la pace da tenersi a Genova sabato 26 febbraio alle 16.30 in largo Pertini - scrivono gli organizzatori sui social -. Pensiamo che si possa partire dal testo proposto da peacelink. È un testo molto scarno; ciascuna delle organizzazioni partecipanti potrà articolare la propria partecipazione nella maniera che preferisce e che ritiene più efficace"

Il presidio fa parte di una campagna di mobilitazione contro le minacce di guerra in Ucraina e per la costituzione di comitati per la pace a livello locale.

"La crisi in Ucraina e le tensioni fra Russia e Nato - scrivono ancora gli organizzatori - rischiano di sfociare in una guerra dagli esiti imprevedibili, che potrebbe degenerare in un confronto nucleare. Contro l'escalation militare è importante mobilitarsi perché l'Italia e l’Onu svolgano un ruolo di distensione in questo difficile momento. Per sostenere le iniziative di pace che facciano sentire la voce di chi ripudia la guerra, così come recita l'articolo 11 della Costituzione Italiana".