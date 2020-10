Il premier Giuseppe Conte a Genova per il Festival di Limes

Venerdì 16 ottobre, Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte arriverà a Palazzo Ducale per l’inaugurazione del Festival di Limes alle ore 19.45.

Il premier parteciperà all'incontro "L’Europa e l’Occidente secondo l’Italia" con Lucio Caracciolo.

Il programma completo

VENERDI' 16 OTTOBRE

ore 10

Limes incontra le scuole

Il consueto appuntamento di Limes con le scuole secondarie di Genova, per un confronto con gli studenti sulle tematiche del festival e sull’attualità geopolitica.

con Laura Canali Cartografa di Limes

Lucio Caracciolo Direttore di Limes

Giorgio Cuscito Consigliere redazionale di Limes, esperto di Cina

Alberto de Sanctis Analista politico ed esperto di affari navali

Dario Fabbri Consigliere scientifico e coordinatore America di Limes

Niccolò Locatelli Coordinatore di Limesonline

Fabrizio Maronta Responsabile relazioni internazionali di Limes

Federico Petroni Consigliere redazionale di Limes, responsabile Limesclub Bologna

Daniele Santoro Coordinatore Turchia e mondo turco di Limes

Evento riservato alle scuole

ore 17.30 – Sala Liguria

Inaugurazione della mostra cartografica

Occidentalismi. Le faglie del mondo transatlantico

A cura di Laura Canali

ore 18

L’Europa e l’Occidente secondo l’Italia

Lucio Caracciolo dialoga con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte

ore 21

Perchè non possiamo non dirci occidentali

L’Occidente come categoria storica, culturale e geostrategica di un mondo investito da tumultuosi cambiamenti. Passato, presente e futuro di un concetto fungibile.

Piero Craveri Storico, presidente Fondazione Biblioteca Benedetto Croce

George Friedman Fondatore e direttore di Geopolitical Futures

Dario Fabbri

introduce/modera Lucio Caracciolo

SABATO 17 OTTOBRE

ore 10

Le Europe nell’Europa virata: ricomposizioni geopolitiche dopo Brexit e Covid-19

L’epidemia ha impresso un’ulteriore, forte spinta al processo di ridefinizione degli equilibri intra-europei che sta cambiando il volto del continente. In che modo, è questione che deciderà del nostro futuro prossimo.

Germano Dottori Docente di Studi Strategici, Luiss; cons. scientifico di Limes

Marij Swinkels Utrecht School of Governance, Università di Utrecht

Fabrizio Maronta

introduce/modera Federico Petroni

ore 12

L’Italia tra Francia e Germania: il triangolo euroccidentale

Il protagonismo di Berlino e Parigi, tra prove di cooperazione e aperti antagonismi, domina nuovamente lo scenario geopolitico europeo. Quale ruolo per noi? Rischi e opportunità di una partita a tutto campo.

Alessandro Aresu Consulente scientifico di Limes

Heribert Dieter Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlino

Pierre-Emmanuel Thomann Analista geopolitico, presidente di Eurocontinent

introduce/modera Lucio Caracciolo

ore 15.30

Fronte Sud: l’Italia, la Turchia e la spartizione del Mediterraneo

Il fu mare nostrum è sempre meno tale. Rivolgimenti geopolitici, ambizioni nazionali e lotta per le risorse ne fanno uno spazio nuovamente contendibile. E altamente conteso. Idee e strategie per non restare indietro.

Marco Ansaldo Inviato speciale de la Repubblica

Alessandro Panaro Resp. ricerca Maritime & Mediterranean Economy di SRM, Gruppo Intesa Sanpaolo

Daniele Santoro, Margherita Paolini

introduce/modera Alberto de Sanctis

ore 17.30

Vecchia Europa vs Nuova Europa?

Noi secondo gli USA

La cesura Est/Ovest resta categoria fondamentale nella visione americana del continente europeo, specie in relazione ai tormentati rapporti con la Russia. La storia è tornata nelle due metà dell’Europa. Che ora, ironia della sorte, giocano a ruoli invertiti.

Jeremy Black Storico

Fabio Mini Generale

Jacob Shapiro Analista geopolitico

introduce/modera Dario Fabbri

ore 21

Europa, il mito contro la storia. La parabola di una religione anti-geopolitica

L’epica comunitaria ha da tempo assunto a necessità storiche gli eventi spesso fortuiti e assai improbabili che hanno creato l’odierna Ue. Ritratto non dogmatico della nostra casa comune.

Virgilio Ilari Storico, presidente della Società italiana di storia militare

Paolo Peluffo Giornalista, consigliere della Corte dei conti e segretario generale del Cnel

Introduce/modera Dario Fabbri

DOMENICA 18 OTTOBRE

ore 10

Noi e la Russia

Partner irrinunciabile – no, gigante pericoloso. L’immagine di Mosca sconta un manicheismo semplificante, in gran parte frutto della russofobia americana ed esteuropea. Pro e contro di una relazione difficile.

Sergej Karaganov Direttore Consiglio per la politica estera e di difesa, Mosca

Dario Fabbri

Introduce/modera Orietta Moscatelli

ore 12

Noi, la Cina e le vie della seta

L’intensificarsi dello scontro sino-americano, anche sull’onda del coronavirus, acuisce i dilemmi strategici di un’Europa divisa tra le sirene di Pechino e i richiami all’ordine degli Stati Uniti. Il punto sul confronto del secolo.

Franco Bernabé Presidente di Cellnex Telecom

You Ji Dipartimento governo e amministrazione pubblica, Università di Macao

Francesco Sisci Docente alla Università del Popolo cinese; consulente scientifico di Limes

Introduce/modera Giorgio Cuscito

ore 15

Papa Francesco è anti-americano?

Le radici culturali e l’agenda politica del pontefice lo mettono in collisione con l’America, il cui cattolicesimo appare sempre meno incline ad inchinarsi al Vaticano. Attori e poste in gioco di uno scontro che ridisegna Santa Madre Chiesa.

Massimo Franco Giornalista e scrittore

Patricia Thomas Corrispondente dall’Italia, Associated Press Television News

Introduce/modera Piero Schiavazzi Vaticanista dell’Huffington Post, docente di Geopolitica vaticana alla Link Campus University

ore 16.30

L’euro vent’anni dopo. Come ci divide la moneta unica

La tribolata risposta europea all’emergenza economica indotta dal Covid-19 è un passo avanti nell’integrazione dell’Eurozona o una mossa forzata che prelude a una resa dei conti? Lo scopriremo preso.

Pierluigi Ciocca Economista

Giulio Tremonti Politico e accademico, già ministro dell’Economia

Introduce/modera Fabrizio Maronta

ore 18

Quale Europa conviene all’Italia

Gli ultimi anni, ma soprattutto gli ultimi mesi hanno reso manifesta la necessità di una nostra strategia europea.

Discutiamone carte in tavola.

Vincenzo Amendola Ministro per gli Affari Europei

Ilvo Diamanti Docente di Analisi dell’opinione pubblica e Sistema politico europeo, Università degli studi di Urbino Carlo Bo

Lapo Pistelli Direttore Public Affairs Eni

Andrea Riccardi Presidente Società Dante Alighieri

Introduce/modera Lucio Caracciolo