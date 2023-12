Presepe vivente al Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Voltri

Domenica 24 dicembre alle 22:30, presso il Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Voltri, avrà inizio la rievocazione storica del presepe vivente delle sorelle Clarisse di Cristo Sorgente, conosciute anche come Clarisse Itineranti. Come francescane, le sorelle hanno pensato di ripercorrere i passi del Santo d'Assisi che volle, nel 1223 a Greccio, rivivere il Santo Natale vedendo coi suoi occhi le condizioni nelle quali è nato il Salvatore.

S. Francesco disse ad un uomo ricco di Greccio secondo le fonti di Tommaso da Celano: “Voglio celebrare teco la notte di Natale. Scegli una grotta dove farai costruire una mangiatoia ed ivi condurrai un bove ed un asinello, e cercherai di riprodurre, per quanto è possibile la grotta di Betlemme! Questo è il mio desiderio, perché voglio vedere, almeno una volta, con i miei occhi, la nascita del Divino infante”.

Così le sorelle il 24 notte, alla vigilia di Natale, rievocheranno il presepe vivente con personaggi in costume, chi contadino, chi lavandaia o panettiere, un fuoco a scaldare nell'attesa insieme agli animali che renderanno ancora più unico il momento. Ad aiutare le sorelle amici e devoti, dagli alpini, agli scout e all'associazione Gli Scarponi. Durante il presepe vivente si potrà condividere delle bontà natalizie con assaggi che verranno distribuiti gratuitamente dai figuranti.

Narra ancora Tommaso da Celano del santo: “Fu talmente commosso nel nominare Gesù Cristo, che le sue labbra tremavano, i suoi occhi piangevano e, per non tradire troppo la sua commozione, ogni volta che doveva nominarlo, lo chiamava il Fanciullo di Betlemme. Con la lingua si lambiva le labbra, gustando anche col palato tutta la dolcezza di quella parola e a guisa di pecora che bela dicendo Betlemme, riempiva la bocca con la voce o meglio con la dolcezza della commozione”.

A mezzanotte sarà celebrata la S. Messa in Santuario con la chiesa addobbata per l'occasione. Tutta la comunità è invitata per questo momento di tradizione e preghiera. In chiesa è allestito il presepe della duchessa di Galliera della scuola del Maragliano che resterà esposto sino al 2 febbraio.