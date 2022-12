Presepe nella chiesa di San Pietro di Pino in Valbisagno

Il presepe allestito nella chiesa di S.Pietro di Pino raffigura, da alcuni anni, uno scorcio del paesaggio locale, una ambientazione paesana, insomma, che ruota attorno al plastico della chiesa parrocchiale e fà da cornice alla grotta della Natività, con Gesù bambino sulla paglia, il vero cuore pulsante di ogni presepe. Con l’ambientazione sulla collina di Pino, borgata bisagnina con alle spalle la montagna ed il crinale che separano dalla Val Polcevera, hanno preso via via forma le varie frazioni del paese con le case più antiche e significative , le vecchie mattonate, il lavatoio con acqua corrente, le fasce con i muretti a secco, numerosi particolari dell’ambiente rurale.

Viene privilegiato l’impiego di materiali naturali e tradizionali quali legno, pietre, muschio e quanto si possa reperire in natura, ottenendo una gradevole armonia di colori. Il presepe è impreziosito da alcune statuine con movimento, dono di presepisti della val Polcevera, dall’effetto giorno/notte, e dall’acqua corrente del lavatoio e dei ruscelli, particolari che polarizzano l’attenzione di grandi e piccini. Quest'anno abbiamo sconfinato in Val Polcevera raffigurando un tratto della ferrovia Genova Casella con trenino in movimento e la chiesa di S.Margherita di Casanova.

Periodo apertura:

Dalle ore 22 del 24 Dicembre 2022 alle ore 19 del giorno 15 gennaio 2023

Orari per la visita:

Tutti i giorni festivi dalle 9,45 alle 12 e dalle 15 alle 19.

I giorni di sabato 31/12/22, 7/01/23, 14/01/23, dalle 15 alle 19



Per visite fuori orario o nei giorni feriali contattare per appuntamento i numeri:

345 9076950

392 8575218