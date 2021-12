Presepe nel bosco a Viganego di Bargagli

Tutti i giorni, dal 25 dicembre al 9 gennaio, dalle 14,30 alle 18,30, a Viganego di Bargagli arriva il Presepe nel Bosco.

Un paese in miniatura in cui rivivono architettura ligure e antichi mestieri: nel boschetto accanto alla chiesa di Viganego si incontrano il grigio dell'ardesia e il profumo della legna che arde nel camino, un luogo magico da visitare alla luce del giorno per ammirarne i dettagli e in cui tornare dopo il tramonto per immergersi in una magica atmosfera.