Presentazioni libro "Contro la folla. Il tempo degli uomini sovrani” di Emanuele Ricucci

“Contro la folla. Il tempo degli uomini sovrani” arriva a Genova. Il libro di Emanuele Ricucci (scrittore, autore per la Cultura di “Libero” e “Il Giornale” e assistente di Vittorio Sgarbi), edito da Passaggio al bosco, con una critica introduttiva di Vittorio Sgarbi, sarà presentato venerdì 11 giugno alla Domus Cultura, in Via David Chiossone 6/4, alle ore 17.30.

Interverranno l’autore Ricucci, Rodolfo Vivaldi, presidente di Domus Cultura, e Andrea Lombardi, responsabile di CulturaIdentità Genova, e giovedì 10 giugno presso l’Hotel Riviera, in via IV Novembre 2 a Rapallo alle ore 18.30, a cura del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo, con interventi di Ricucci e Lombardi e del coordinatore provinciale FdI Stefano Federico Baggio, del coordinatore regionale cultura e innovazione FdI Giuseppe Murolo e del responsabile provinciale cultura FdI Gianni Arena.

“Contro la folla” ha aperto un importante dibattito nel mondo culturale italiano, legato al destino degli uomini in società e al sovranismo, ricevendo attenzioni e commenti sui principali quotidiani italiani, da firme prestigiose come quelle di Camillo Langone, Vittorio Sgarbi, Luigi Iannone, Pietro Piro e altri.

Tra il pamphlet, il saggio e il memoriale, in pagine libere, caustiche e dense che compongono una grande riflessione, alle porte del nuovo mondo da ricostruire urgentemente. In “Contro la folla” si attraversa la nostra epoca passando per le riflessioni e gli studi di grandi pensatori come Luigi di Gregorio e Gustave Le Bon, Marcello Veneziani e Ortega y Gasset, Paul Bloom, Dominique Venner e altri.

