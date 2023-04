Presentazione viaggio "Dal Kashmir al Ladakh"

Kashmir e Ladakh sono divisi dallo spartiacque dell’Himalaya e sembrano appartenere a due mondi diversi, con le loro differenze etniche, religiose, climatiche e paesaggistiche. Un viaggio può diventare un intenso reportage, un racconto personale, oppure, viceversa, da una narrazione di un’esplorazione può nascere il sogno di visitare una terra lontana e fornire lo spunto decisivo per un viaggio. Alcuni luoghi più di altri diventano mitici sia nella letteratura che nei sogni dei viaggiatori, diventano paesaggi dell’immaginario, come l’Himalaya.

La Guida Marco Moraglio, partendo dalla sua esperienza personale e professionale in queste terre, stimola la curiosità attraverso immagini tratte dai suoi viaggi e offre suggerimenti per conoscere, approfondire e far sognare ad occhi aperti