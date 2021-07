Sergio Schenone in diretta dalla Mondadori di Genova per "Ogni sguardo è unico"

Venerdì 23 luglio alle ore 17.00 in diretta streaming sulla pagina facebook della Mondadori Bookstore di Genova via xx settembre, verrà presentato il libro “Ogni sguardo è unico” dell’autore Sergio Schenone edito da B.Mondadori.

Si tratta di un testo che tratta in modo originale di Arteterapia. L’autore l’ha scritto con l'intento di rivolgersi non solo a chi utilizza o è interessato a questa particolare tecnica ma a tutti quelli che operano nel campo dell'aiuto alla persona e in ambito educativo e sociale. Parlare di emozioni, anche di quelle più scomode e imbarazzanti e di come la soggettività di ognuno sia una risorsa e non un limite, può essere interessante per chiunque abbia alla base del proprio lavoro, la relazione.

Riflettendo su concetti come la terapia e le dinamiche relazionali, l’autore non ha potuto rinunciare a riferimenti collegati ai suoi interessi prevalenti, come il cinema e l'arte.

Durante la diretta sarà possibile porre domande all’autore. Al termine verranno firmate le copie che saranno lasciate nel punto vendita a disposizione dei lettori.

