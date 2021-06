Presentazione del romanzo "La fotografia" di Cristiano Carpaneto alla Feltrinelli di Genova

Giovedì 3 giugno alle ore 18.00 presso la Feltrinelli di Genova di via Ceccardi verrà presentato il romanzo "La fotografia", l'ultimo libro dell'autore Cristiano Carpaneto pubblicato per De Ferrari Editore.

La bellezza, nelle varie forme in cui essa si può presentare alla vita, da quella estatica dei contorni del viso a quella conturbante per le forme del corpo, da quella compulsiva per il possesso di un gioiello a quella disarmante per un amore inaspettato, può rappresentare una condanna?

Questo è il nuovo dilemma che si trova ad affrontare l'Avvocato Filippo Cereseto, chiamato a prestare i suoi servigi ad Adele, amica di un tempo lontano dall’antica conturbante bellezza, per gettare la luce su di un fitto mistero che affonda le sue radici nel passato di «tutti».

Un enigma che condurrà il giovane Avvocato in un viaggio a ritroso verso i luoghi natii della sua adolescenza attraverso la vita di alcune delle persone protagoniste di quel tempo delle quali serba, tuttavia, solo ricordi vaghi e frammentati, esattamente pari a quel poco che la memoria gli ha lasciato in dote.

