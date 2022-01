Presentazione del romanzo “Sulle ali del gabbiano” di Claudio Loreto alla Feltrinelli di Genova

Lunedì 17 gennaio 2022 alle ore 18, presso la libreria “La Feltrinelli” di Genova (via Ceccardi 18-24R), Claudio Loreto presenterà il suo ultimo romanzo a sfondo storico dal titolo “Sulle ali del gabbiano”, editore De Ferrari.

Converserà con l’autore il giornalista Andrea Lazzara.

Per partecipare all’incontro è necessario essere in possesso di “super green-pass” e indossare mascherina protettiva Ffp2 e inviare una mail di prenotazione alla casella: eventi.genova@lafeltrinelli.it (posti limitati).

Il libro

Genova, II Guerra Mondiale. La fraterna amicizia che lega Amedeo e Dario si spezza quando Viola, abbandonata dal primo poiché partito volontario, finisce con il ricambiare il sentimento nel frattempo sbocciato nell’altro. Le vicende belliche seguite all’armistizio risucchiano inoltre i due giovani in schieramenti opposti, rispettivamente nella “X Mas” e nella formazione partigiana “Cichero” guidata da Aldo Gastaldi “Bisagno”.

In una spirale di odio, esasperato da una radicale decisione della ragazza, Dario e Amedeo si daranno la caccia a vicenda per uccidersi, ciascuno dovendo fare nel contempo i conti con un doloroso avvenimento del proprio passato. Il destino ha però in serbo per loro un diverso epilogo, amaro e purificatore insieme.

Una storia di straordinaria amicizia e di ardente amore giovanile, dentro la cornice di una città martoriata dai bombardamenti e dalla ferocia dell’occupante nazista.

L'autore

Claudio Loreto (1960) vive a Genova. Dopo avere collaborato a lungo con quotidiani e riviste, scrivendo in particolare di storia e di politica estera, si è avventurato nella narrativa con una raccolta di racconti ("Gli occhi sulla scia") e tre romanzi ("L’ultima croda", "I segreti di Sharin Kot" e "Liquirizia"), opere che hanno ricevuto molteplici riconoscimenti.

Le sue novelle sono ospitate in numerose antologie.

Nell’ottobre del 2021 è uscito il suo quarto romanzo, dal titolo "Sulle ali del gabbiano".

Canottiere dal lungo passato agonistico e Stella di bronzo del C.O.N.I. al merito sportivo, oggi trascorre il proprio tempo libero scalando sulle Dolomiti.