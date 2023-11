Presentazione dei progetti 8x1000 delle chiese valdesi alla cittadinanza

Il 6 novembre alle ore 18 si terrà nella chiesa valdese di Sampierdarena (Via Urbano Rela 1r) una presentazione pubblica di 14 associazioni genovesi.

Spiegheranno brevemente alla cittadinanza i loro progetti, che vengono finanziati in parte dai fondi 8x1000 delle Chiese valdesi e metodiste. Seguirà un piccolo aperitivo. L'8x1000 delle Chiese metodiste e valdesi finanzia a Genova progetti sociali, assistenziali e culturali per un ammontare complessivo di 753.854 Euro.