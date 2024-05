Presentazione della mostra per i 150 Anni della Scuola Dante Alighieri a Sestri Ponente

In occasione del 150 anniversario della scuola di I° Grado Dante Alighieri di Sestri Ponente, Villa Durazzo parodi apre ai visitatori. Un percorso tra La scuola media Dante Alighieri e l’Ipsia Odero per mostrare, riscoprire e rivivere gli antichi fasti, le eccellenze della Villa del XVII Secolo, storica sede della scuola che nacque come tecnica e si trasformò nel corso degli anni in secondaria di I° Grado.

La mostra è nata dalla proficua collaborazione tra l’istituto professionale Attilio Odero, nell’ambito dei progetti PNRR “Modelli Innovativi di Didattica Digitale Odero” e “La scuola senza cattedra”, l’IC Sestri, e la Biblioteca Bruschi-Sartori. Verrà in questo contesto presentato anche il progetto che porterà alla realizzazione del primo Museo Scolastico della Liguria che prenderà forma con la neonata ODV Sextum che avrà compiti nel progetto di gestione, recupero del materiale museale e realizzazione di eventi per la cittadinanza.

Interverranno i dirigenti dei due istituti scolastici Dott.ssa Baisi Donatella (IC Sestri ) e la Dott.ssa Pizzirani Roberta ( IPSIA Odero), l’ Assessore del Municipio VI Medio Ponente Lapolla Teresa ( delega alla cultura ), la Vice Preside Prof Ferretti Patrizia, la direttrice della Biblioteca Bruschi-Sartori Ruggeri Letizia, lo scrittore Renzo Bistolfi.

L’assemblea sarà intervallata da momenti musicali offerti dai ragazzi della Scuola Dante Alighieri, diretti dal Professor Antonio Ricciardo. Per tutti gli ex studenti della Scuola Dante Alighieri ci sarà la possibilità di trovare un ricordo della frequenza della scuola.

La presentazione della mostra si terrà Sabato 4 maggio 2024 presso gli spazi della sede del Municipio VI Medio Ponente in Via Sestri 7, a partire dalle ore 16.00 e si protrarrà fino a Domenica 5 Maggio.

La mostra sarà inaugurata presso la scuola Dante Alighieri il 28 giugno 2024 alle ore 16. Dal 29 giugno al 7 Luglio la mostra sarà visitabile i seguenti orari:

Mattino 9.00-12.00

Pomeriggio 15.00-18.00

Per ulteriori informazioni potrete contattare

Segreteria IC Sestri Tel 010.6018403

Segreteria IPSIA Odero Tel 010.6011232

Responsabili dei progetti Futura IPSIA Odero

Canesi Andrea mail andrea.canesi@ipsiaodero.it

Isnardi Beatrice mail beatrice.isnardi@ipsiaodero.it

Responsabili dei progetti Futura “scuola senza cattedra” realizzati presso Scuola Dante Alighieri

Vito Pollari Tel 3387727148 email pollari_vito@libero.it

Silvia Paolini email paolini.silvia68@gmail.com