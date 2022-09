Presentazione del libro "Via del Campo c'è un cantautore" di Danilo Belluccini in Viadelcampo29rosso

Sabato 17 settembre, alle ore 17, in Viadelcampo29rosso verrà presentato il libro di Danilo Belluccini "Via del Campo c'è un cantautore" edito dai Fratelli Frilli Editori. Danilo Belluccini è nato a Genova il 14 novembre del 1951. "Via del Campo c'è un cantautore" è il suo secondo libro dopo “Viene sera a casa di tutti” pubblicato nel 2006 sempre dai Fratelli Frilli Editori.

Un libro che ripercorre la vita dell’autore come un lungo colloquio tra il sé stesso del presente e il sé del passato, più giovane e istintivo. L’autore ricorda gli anni della scuola, affrontata con disinteresse e colpevole pigrizia. Un altro aspetto approfondito nel libro è quello della sincera amicizia con quel compagno di studio, che sarà complice dello scrittore nel loro giovanile girovagare, quell’amico che, anni dopo, scoprirà suicida. Un libro che indaga il ricordo dolce e crudele di ciò che fu: luoghi e persone custoditi in fondo al cuore come quel paesino di montagna, fonte di racconti tra il serio e il faceto, come quei volti sempre più presenti nella mente del protagonista, come il gioco del pampano lanciando sassolini nel futuro ma saltando tra le caselle del passato.

Un libro che mette insieme la passione per la musica e i vari pensieri, ricordi e riflessioni della vita dell’autore, dalla giovinezza ingenua ed istintiva alla vecchiaia più matura e consapevole. Una dedica ai due nipoti, Celeste ed Edoardo, per lasciare un po’ più di sé stesso, quel sé intimo e nascosto. Sul filo del ricordo scorrono atmosfere, luci ed ombre del passato: schegge di realtà, finestre socchiuse sul privato, vita in collegio, scuola, compagni, professori, avventure e disavventure, canzoni, film, affetti, amore, ritratti che la memoria restituisce caldi di vita. Uno stile personale che alterna una trama narrativa a momenti di intensa poesia coinvolgendo profondamente il lettore che può ritrovarsi nelle pagine intime del libro.

Evento a cura di Viadelcampo29rosso e Solidarietà e Lavoro.

