"L'uragano è alle porte": presentazione del libro di L.A. Ross al Centro civico Buranello

Il 3 marzo alle ore 17 il Centro civico Buranello di Sampierdarena ospita la presentazione del libro "L'uragano è alle porte" di L. A. Ross. L'autrice dialogherà con Daniela Poggi. Sarà presente un rappresentante della Lilt. L’autrice dedica questo incontro all'amica scomparsa Lidia Erra.

Il libro: alcune vicende che ci capitano nella vita, possono farci pensare che non ci sia niente di più doloroso di quello che ci sta travolgendo in quel momento. In realtà nella vita non c'è mai fine al peggio. Ci si ritrova catapultati in situazioni che mai si avrebbe potuto pensare di dover affrontare e tutto quello che si è vissuto prima sembra sia stato il "nulla" cosmico. Tutto questo accade a Paola, la protagonista di questo romanzo, che nella lotta contro il cancro rivaluterà le situazioni precedenti ed imparerà ad apprezzare le piccole cose che fanno parte della quotidianità di tutti.