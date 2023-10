Presentazione del libro “Schiena dritta. Per Gianmaria Testa” a cura di viadelcampo29rosso

Presentazione del libro “Schiena dritta. Per Gianmaria Testa” un Cd-Book di Guido Festinese, Paolo Gerbella e Maurizio Logiacco.

Racconti, canzoni e immagini, l’omaggio a un autore discreto e gentile che, con un’opera di grande forza espressiva, si è conquistato un posto di rilievo nella storia della canzone italiana, toccando vertici raggiunti solo da altri, pochi, giganti del dire in musica.

Venerdì 13 ottobre alle ore 17:30 presso viadelcampo29rosso, Paolo Gerbella e Guido Festinese presentano il libro “Schiena dritta. Per Gianmaria Testa” (Squilibri Editore), realizzato in collaborazione con Maurizio Logiacco. L’evento, a cura di viadelcampo29rosso, spazio-museo gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, è l’occasione per omaggiare l’arte di Gianmaria Testa, un autore gentile che si è conquistato un posto di rilievo nella storia della canzone italiana.

Una filastrocca regalata a Gianmaria Testa è all’origine di una successione di quadri che, con diversi registri espressivi, rievocano la figura discreta e l’opera potente del cantautore piemontese. Costruiti attorno ai ricordi dell’amico scomparso e imperniati sulle parole-chiavi che ricorrono nella sua opera, i racconti di Guido Festinese hanno fatto così da innesco alle canzoni originali di Paolo Gerbella che dilatano e rilanciano quegli stessi orizzonti di vita e poesia sui quali, con una forza di rara eleganza, si è posato anche l’obiettivo di Maurizio Logiacco: composizioni inedite, nate all’interno di questo progetto, e affidate a un ensemble di grandi musicisti e impreziosite dalla partecipazione straordinaria di Paolo Fresu.

Gli autori

Giornalista, saggista e scrittore, Guido Festinese si occupa di critica musicale e culturale dal 1985.

Paolo Gerbella è cantautore e scrittore, con un'attenzione particolare rivolta alla parola. Appassionato di cantautorato italiano, è al suo quarto disco solista.

Maurizio Logiacco è un fotografo con l'obiettivo rivolto in particolare verso scorci urbani e spettacoli musicali.

INFO

Ingresso libero

Tel. 010 247 4064

e-mail info@viadelcampo29rosso.com