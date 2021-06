Presentazione di "Quote: tutto l'acciaio del Ponte" di Alberto Grillo alla Feltrinelli di Genova

"Quote: tutto l'acciaio del Ponte" è il romanzo di esordio di Alberto Grillo, segnalato alla XXXIII edizione del Premio Calvino. Sarà presentato il 15 giugno alle 18 alla Feltrinelli di Genova.

Il protagonista del romanzo è Sebastiano, venditore di acciaio che conduce una vita abitudinaria e mediocre. La sua quotidianità è turbata dalla caduta del ponte Morandi per la quale sviluppa un interesse ai confini dell’ossessione. Decide quindi di concorrere all’appalto per l’assegnazione dell’acciaio destinato alla ricostruzione e da quel momento la sua vita cambia totalmente.

Il romanzo è stato segnalato dalla giuria del Premio Calvino: «Ciò che in Quote convince fin da subito è la voce del narratore, la sua capacità di raccontare il proprio lavoro con estrema chiarezza, anche se con tecnicismi inevitabili per una sua ansia di precisione e per la natura del mestiere. Il romanzo è anche un omaggio alla città di Genova, con descrizioni affettuose e peregrinazioni particolareggiate, nel presente e nella memoria».

