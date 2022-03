Sabato 19 marzo alle ore 17:00 presso lo spazio-museo di viadelcampo29rosso si terrà la presentazione in anteprima nazionale del volume “La porta di un calcio pulito” di Simone Braglia ( White Book Ed.), mitico portiere del Genoa e fan appassionato di Fabrizio De André, che per questa importante occasione ha scelto di raccontarsi proprio nel museo dedicato al grande cantautore genovese.

Il libro, frutto di un dialogo con il giornalista Giovanni Fabiano, racconta della sua vita votata al calcio ma anche la visione di Braglia circa quello che questo sport dovrebbe rappresentare e che non è più.

Chi è un top player? Chi ha una bacheca piena di trofei e copertine patinate che parlano di lui, o chi insegna ai più piccoli la passione per il calcio e l’importanza della fatica?

“Conta solo il denaro - dice Braglia -. Quello cui ambiscono i genitori, con il miraggio di una carriera milionaria per il figlio, quello di agenti e società, che hanno smesso con la valorizzazione del territorio, per inglobare giovani stranieri da tutte le parti, sperando nel colpo. E i valori?"

L'evento, organizzato in collaborazione con il Museo del Genoa e il "Genoa Club Fabrizio De André”, sarà moderato dal giornalista sportivo Gessi Adamoli e vedrà la partecipazione di volti noti nell'universo genoano e sportivo.

Ingresso libero.

Evento a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che dal 2012 gestisce l'emporio-museo viadelcampo29rosso per conto del Comune di Genova, punto di riferimento per gli amanti della canzone d'autore genovese ed in particolare, per i fan di Fabrizio De André, che nella "sua" Via del Campo, possono ammirare oltre ai dischi in vinile originali, foto, scritti, memorabilia e la mitica “Esteve".

Per informazioni : tel. 010 247 4064 – 320.8809621 ; mail: info@viadelcampo29rosso.com. Ricordiamo che l'accesso al Museo è consentito con Super Green Pass e mascherina.