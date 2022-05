Presentazione libro "Una persona alla volta" di Gino Strada

Sabato 14 maggio alle 17,30 sarà presentato a Camogli l’ultimo libro di Gino Strada dal titolo "Una persona alla volta".

La presentazione si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto Nautico C.Colombo di Via Bettolo 17.

Saranno presenti:

Simonetta Gola (Emergency)

Luca Guzzetti (Ass.Culturale L'Ochin)

Vittorio Ristagno che leggerà alcuni brani tratti dal libro.

"Una persona alla volta" è il racconto in prima persona di un impegno durato tutta la vita, il cui obiettivo non è mai risuonato così urgente e la cui voce non è mai mancata così tanto come in questi giorni in cui un nuovo conflitto porta la distruzione alle porte dell’Europa: "Dopo anni passati tra i conflitti mi sono scoperto saturo di atrocità, del rumore degli spari e delle bombe. E lì, in Afghanistan, dove avevo vissuto per tanti anni operando feriti, non ce l'ho fatta pià a sopportare l'idea di una nuova guerra. Così alla vigilia di un'altra ondata di sofferenza e di morte ho detto il mio no. Basta con la guerra, basta uccidere, mutilare, infliggere atroci sofferenze ad altri esseri umani" ha scritto Strada.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti e nel rispetto delle vigenti norme anti covid.