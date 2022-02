"The Magazine": Roberta Lippi racconta alla Feltrinelli di Genova i segreti della redazione di Vogue

Giovedì 10 febbraio alle 18, alla Feltrinelli di Genova, Roberta Lippi presenta "The Magazine" (Sperling & Kupfer, 2021), i segreti della redazione di Vogue.it raccontati da un'insider. Modera Lucia Caponetto.

C'è una verità che tutti conoscono fin dal giorno in cui Andrea Sachs ha incontrato Miranda Priestly ne "Il diavolo veste Prada": una stagista in una redazione di moda non ha affatto vita facile. Ma siamo proprio sicuri che il Diavolo vesta Prada? E che le notti insonni delle stagiste siano dovute alle vessazioni dei loro crudelissimi capi? Nessuno può rispondere a queste domande meglio di Roberta Lippi, ex caporedattore di Vogue.it. Questa è la storia degli anni che Roberta ha trascorso nella redazione più famosa, ambita e chiacchierata di sempre.

Una straordinaria raccolta di aneddoti, suggerimenti e conversazioni che svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sul mondo dorato del fashion. Questa volta, però, a raccontare non è la stagista. No, chi racconta è il capo.

Roberta Lippi regala un memoir irriverente e brillante, che è al contempo un vero e proprio manuale di sopravvivenza per tutti coloro che vogliono entrare nell'universo della moda. Sempre che, dopo la lettura di queste pagine, lo desiderino ancora.