Presentazione del libro "La lunga estate calda... della nostra vita" di Sergio "Teddy" Di Tonno a Ronco Scrivia

Sabato 6 novembre alle ore 15,30 il giornalista-scrittore ronchese Sergio Di Tonno presenterà il suo nuovo libro. All'evento parteciperanno la Sindaco, il Consigliere Comunale di Genova Giovanni Crivello, il Presidente Provinciale dell'A.N.P.I. Massimo Bisca, l'autore e l'editore.

Settant'anni di storia italiana e non solo: un ragazzo qualsiasi che da Sampierdarena ha risalito la Valpolcevera per poi fermarsi a Ronco Scrivia. Come lui tanti altri figli della guerra hanno vissuto "La lunga estate calda" alla perenne ricerca di un "giorno nuovo".

La storia di un giovane qualsiasi, simile a quella di tanti altri ragazzi della periferia genovese che da Sampierdarena risale tutta la Valpolcevera, ma anche figlio di una indimenticabile Genova d’Appennino con al centro la Valle Scrivia.

"Ci chiamavano Teddy Boys, era l’epoca delle motociclette, Marlon Brando, James Dean, Elvis Presley, juke box, flipper, Coca Cola, blue jeans originali di “Severino Jeans” in vendita a Shangai di Via Prè, latte e menta alla SMS La Concordia di Via Certosa, la nostra seconda casa. Lo disse anche Pasolini: una gioventù irripetibile che ha vissuto gli anni ’50 e ’60 con una certa noncuranza, inconsapevole di essere stata l’artefice della più importante rivoluzione sociale e culturale nella storia della nostra Repubblica".

Gallery



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...