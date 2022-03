Il 19 marzo alle 18 al teatro Instabile si terrà la presentazione del libro "Innamoratamente O-restando Dante" di Oreste Valente. Interverrà l'autore. Gli attori de La Quinta Praticabile leggeranno alcuni versi danteschi.

In questo libro - che l'autore definisce "libello", parafrasando Dante ne "La Vita Nova"- si testimonia come la poesia possa salvare la vita all'uomo. Dante è per Valente il migliore amico che ha conosciuto a scuola, e ha poi portato nei principali teatri del mondo. Il libro "innamoratamente O-restando Dante" tocca nelle 238 pagine, divise in capitoli, più generi letterari: racconto, saggio, drammaturgia e intervista (un dialogo con Aldo Cazzullo). Il capitolo "33 Esercizi per leggere i versi di Dante", dà la possibilità a tutti i lettori, ai giovani, agli studenti e a chi ama la poesia, di rendere vivo il verso dantesco e realizzare quella "lectura Dantis", la lettura a voce alta, anche quando si è da soli, inventata da Giovanni Boccaccio. Leggere Dante restando fedeli a Dante e al contempo "orestare" Dante, leggerlo cioè alla propria maniera. Orestare è un neologismo che nasce da un gioco di parole: restare, Oreste, orestare.