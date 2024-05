Presentazione del libro "Golden Set" del giornalista Rai Marco Fantasia a Voltri

Storie di sport, di vita, di atleti che sono riusciti a superare le difficoltà e sono riusciti a riprendersi il campo senza arrendersi. Donne e uomini, insomma, che non si sono fatti "schiacciare": sono tante le testimonianze raccolte da Marco Fantasia, giornalista di Rai Sport, pubblicate su "Golden Set" (Lab Dfg, 2023). Il libro sarà presentato lunedì 27 maggio alle ore 18 nella palestra ai Capannoni di Voltri, in piazza Odicini 11.

La cittadinanza è invitata così come anche gli atleti del territorio in divisa sociale, a prescindere dalla disciplina: è un libro che parla di storie umane e di difficoltà affrontate nel mondo dello sport, piccole grandi storie in cui ci si può facilmente ritrovare.

Insieme all'autore dialogheranno le pallavoliste Valeria Papa e Sofia Rebora, modera Valentina Bocchino, giornalista di GenovaToday. L'evento è voluto e realizzato grazie a Colombo Volley Genova e Cogovalle Pallavolo Genova.

Nel libro si parla di Eleonora, alzatrice della Nazionale di pallavolo, che dopo aver vinto tutto scopre un tumore, si cura e torna a vincere. E poi di Marco e Luciano, due palleggiatori mito di tutti gli appassionati, che improvvisamente si ritrovano soli con il fantasma della depressione e scelgono due modi diversi per affrontarlo e scacciarlo. C'è la storia di Giulia, schiacciatrice di provincia colpita da sclerosi multipla che decide di sedersi prima che glielo imponga la malattia, e di Alessia che ha perso la serenità per colpa di uno stalker. E l'autore racconta tante altre vicende.

Storie di atleti di successo, ammirati dal pubblico, che di fronte a un ostacolo improvviso che ha messo a rischio la loro attività hanno mostrato tutta la loro umana fragilità e sono riusciti a ripartire. Ma nel libro Fantasia non ha solo raccolto la loro testimonianza: ha anche intervistato diversi specialisti per comprendere come riconoscere e superare questi problemi. Un testo che vuole essere di ispirazione per chi affronta difficoltà simili fuori dalla luce dei riflettori. Perché nessuno si senta mai solo.