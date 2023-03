Il calcio del fascismo: ad Arenzano la presentazione del libro di Giovanni Mari “Mondiali senza gloria”

Sabato 25 marzo alle ore 11 ad Arenzano, nella sala Peppino Impastato di Villa Mina (via Zunino), verrà presentato il nuovo libro del giornalista Giovanni Mari, “Mondiali senza gloria”. A moderare l’incontro – che si svolgerà con il patrocinio del Comune di Arenzano – Simone Farello, scrittore e co-autore del blog “Tre buoni motivi per leggere”.

Il libro: il fascismo, dopo aver soppresso nel sangue ogni forma di dissenso, trasformò il calcio in un vigoroso strumento della sua ossessiva propaganda. Durante il regime la nazionale italiana era sì fortissima, ma nel 1934 vinse i Mondiali anche grazie all’incredibile favore degli arbitri, pressati direttamente dagli emissari del duce. Le contestazioni politiche caratterizzarono anche il secondo campionato mondiale, quello del 1938, tenutosi in Francia. Gli italiani giocarono con indosso la casacca nera, in segno di sfida verso il mondo intero, e col rumore della guerra che rombava sempre più da vicino. In mezzo: l’Olimpiade nazista di Berlino e i crimini di guerra degli italiani in Africa. All’orizzonte: le leggi razziali e l’assalto all’Europa, a braccetto con Hitler. Un libro che racconta della propaganda di ieri per illuminarci sulla propaganda di oggi.

“I successi del 1934 e del 1938 – spiega Mari – racchiudono per intero il volto mendace, prevaricatore e imbonitore di un regime, quello fascista, che al tempo aveva già azzerato il dissenso a colpi di uccisioni, pestaggi e ricatti e che si stava apprestando a far scempio dell’Europa insieme all’indicibile alleato nazista. Mussolini vedeva l’Italia annaspare tra difficoltà economiche e debolezze strutturali, ma sognava un impero che somigliasse a quello dell’antica Roma e bramava una sua personale ed eterna gloria: sfruttando il potere assoluto di cui si era impossessato con il sangue e l’annientamento degli avversari, usò i Mondiali di calcio per convincere il popolo della sua supremazia, della sua divina capacità organizzativa, della sua decisiva visione”.

Giovanni Mari: giornalista, si è a lungo occupato dello scontro tra i partiti italiani per Il Secolo XIX. Appassionato studioso della propaganda politica, per People ha scritto “Genova, vent’anni dopo” (2021), un racconto a posteriori sul fallimentare e drammatico G8 del 2001, di cui fu testimone. Tra i suoi libri, il romanzo storico “Klausener Strasse. 1970: caccia al cadavere di Hitler. Il diario segreto del Kgb” (Minerva 2020) e il saggio “La propaganda nell'abisso. Goebbels e il giornale nel bunker” (Lindau 2021). Adesso è la volta di “Mondiali senza gloria” (People 2022)