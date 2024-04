Presentazione del libro “Giggino il cuoco pasticcione”

Nell'ambito della Rassegna “Scrittori da una Realtà Parallela, romanzi, storie e racconti dal mondo della disabilità” a cura di Marino Muratore, giovedì 11 aprile alle 17,30 sarà presentato a Palazzo Ducale (Sala Munizioniere) il libro dell’Associazione Sclerosi Tuberosa “Giggino il cuoco pasticcione” (edizione Chiave di Lettura).

Protagonista del racconto è un giovane che attraverso un percorso di crescita raggiunge la consapevolezza di sé e trova la forza di reagire alle avversità della vita, superando paure ed emozioni per realizzare i propri sogni. Nella narrazione si viene guidati in un cammino di apprendimento, si impara ad avere occhi attenti per osservare, orecchie pronte ad ascoltare e a costruire risorse interiori che aiutano a rapportarsi con una realtà a volte molto dolorosa. Durante la lettura emerge il valore della diversità, condizione in cui costruirsi un futuro (per chi ne ha le capacità) rappresenta un cammino faticoso che può diventare più facile se accompagnato dall’aiuto degli altri.

Autori del libro sono cinque giovani (Alice Lechiara, Giacomo Cecconato, Ilaria Cuoghi, Giovanni Covre, Claudia Tramarin) accomunati dall’amore per la scrittura creativa e dalla stessa patologia rara: la Sclerosi Tuberosa.

“Con questo breve racconto – scrive Alice, di Genova - desideriamo trasmettere il valore della diversità, intesa come naturale unicità di ogni persona, concetto a volte dimenticato o travisato da parte di una società ancora poco incline all'ascolto dell'altro”.

Scene e personaggi della storia sono stati illustrati dagli studenti di una classe del Liceo Artistico Statale Klee-Barabino di Genova, all’interno di un progetto di alternanza scuola-lavoro.