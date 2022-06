"I Giganti delle Azzorre": presentazione libro al Porto Antico

Da millenni i capodogli hanno solcato i mari, incontrando poi l'uomo, la specie più pericolosa del pianeta, che li ha portati ad un passo dall'estinzione. Anche alle Azzorre questi placidi e maestosi animali sono stati cacciati per oltre un secolo, ma improvvisamente è avvenuta una rapidissima trasformazione: da vittime sacrificali i capodogli sono diventati le stelle del turismo.

Andrea Izzotti presenta il libro "I giganti delle Azzorre" alle Librerie Coop del porto antico di Genova.

Un racconto che porterà alla alla scoperta di questi animali straordinari che è possibile ammirare anche in Mar Ligure.

Andrea Izzotti è un libero professionista e fotografo. Cacciatore di emozioni, appassionato di viaggi e natura ha visitato alcuni tra i luoghi più remoti del pianeta. Le sue fotografie sono state pubblicate su libri e riviste e ha esposto in Italia e all'estero. Ha pubblicato numerosi libri fotografici e divulgativi. Tra i premi da lui vinti il National Geographic Italia 2011 e Asferico Photocontest 2019 e nel 2021 è stato nominato Muse Awards Photographer of the Year negli Stati Uniti.

Golfo Paradiso Whale Watching organizza escursioni di avvistamento cetacei nel santuario Pelagos, alternando osservazione, divertimento e divulgazione scientifica. Con l’esperienza, la preparazione del team di professionisti a bordo e l’attività di osservazione e ricerca effettuata solo con l’ausilio dei binocoli ha portato a emozionarsi migliaia di appassionati di animali, grandi e piccini.