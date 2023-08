Presentazione del libro “I genovesi son tutti Balilla. Liguria e Genova 1848-1849”

Mercoledì 27 settembre, alle 16, riparte la stagione degli eventi culturali della Biblioteca Benzi con la presentazione del libro “I genovesi son tutti Balilla”, di Giorgio Casanova. Interviene l’autore, presenta Aldo Pastorino. Il motivo della scelta del titolo è semplice: “I genovesi son tutti Balilla” è la frase che venne pronunciata più volte durante gli episodi di violenza e saccheggio dai soldati sabaudi di Alfonso La Marmora, al momento della conquista di Genova, nel 1849.

Il nome “Balilla” si ricollega generalmente alla figura quasi mitica di Giovanni Battista Perasso, il giovane da cui il 5 dicembre 1746, a seguito del lancio di una pietra ad un ufficiale austriaco, partì la rivolta popolare del quartiere genovese di Portoria contro gli occupanti asburgici, durante la guerra di successione austriaca (si ricorderà il celebre “che l’inse?”). Lo storico Giorgio Casanova (Centro Studi Storici del Ponente Genovese) con il suo ultimo libro ci racconta soprattutto il biennio 1848-1849, che vide l’Europa attraversata da folle di operai radicali e di borghesi liberali che rovesciarono i vecchi regimi da Parigi, a Milano, Venezia, Berlino… Come è noto, da questi fatti trae anche origine l’espressione “succede un ‘48”.

Anche la Liguria fu coinvolta in questo periodo infuocato: Genova, Albenga, il Ponente e i golfi del Tigullio e di La Spezia furono teatro di dimostrazioni antigovernative. Un breve focus è dedicato, nel libro, alle vicende voltresi. Il volume è frutto di un’importante e approfondita ricerca bibliografica, corredata da mappe, cartine enumerose foto d’epoca, di luoghi che conosciamo ma che sono oggi profondamente modificati o non più esistenti, che costituiscono testimonianze tangibili di un passato significativo in ambito nazionale e locale.Il tutto è arricchito da una serie di contenuti multimediali che ripercorrono alcuni momenti storici in modalità video e audio lettura, da visionare sul proprio smartphone semplicemente inquadrando i qrcode presenti nel testo.

L’intervento dell’autore sarà presentato dal prof. Aldo Pastorino, del Centro Studi Storici del Ponente Genovese.

All’incontro sarà presente il Gruppo Storico Voltri con abiti relativi al periodo rievocato nel libro.

Per la partecipazione è necessario prenotare al n. 010 5578896 o all’email benzieventi@comune.genova.it (fino a esaurimento posti).