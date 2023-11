Presentazione del libro fotografico "Genova - Scatti d'amore" al Librificio del Borgo

Venerdì 24 novembre alle 18.30 Lena Möhler sarà ospite al Librificio del Borgo, libreria indipendente di Borgo Incrociati, per presentare il suo libro fotografico Genova Scatti d'Amore.

Svedese di nascita e genovese d'adozione, Lena racchiude nel suo lavoro immagini degli angoli più iconici o viceversa più nascosti della sua amata città, accompagnate da didascalie in italiano e in inglese che rendono il volume perfetto per genovesi curiosi o per stranieri in cerca di uno sguardo diverso sulla Superba.

Non è richiesta prenotazione e l'ingresso e gratuito.