Venerdì 20 gennaio 2023, alle ore 17:30, presso la sede Bi. Bi Service, Via XX Settembre 41/3p si terrà la presentazione del libro “Fermare l'Invasione” dell'Ammiraglio Nicola De Felice. Parteciperanno insieme all'autore, Zolezzi Francesco Segretario Regionale UGL, Stelvio Musico' Segretario UGl UTL, Palermo Elisabetta Responsabile Regionale Comunicazione e Relazioni Esterne per UGL, Gestro Giancarlo Referente Regionale UGL alla Cultura e il giornalista Vallarino Gabriele.

Online presso herald editore, il libro è scritto con la mente e con il cuore dall’Ammiraglio di Div. (r) Nicola De Felice, coordinatore del recupero ad Augusta delle 900 salme del barcone affondato nel 2015. Il concetto espresso è chiaro: la tratta degli esseri umani e la discendente immigrazione illegale favoriscono la schiavitù moderna. La persona che arriva sulle coste europee è un essere invisibile, non tutelato, facilmente assorbito dal mondo della droga e della prostituzione, schiavo per debito, lavoratore forzato, accattone in città, pedina terroristica. Il neoliberismo favorisce l’immigrazione di massa per azzerare le distanze tra la manodopera a basso costo ed il mercato occidentale. De Felice propone idee e soluzioni che aiutano a combattere la schiavitù moderna coinvolgendo l’Ue che non può affrontare il problema “tamquam non esset”, ma deve comprendere che esso è collettivo e che la “politica dello struzzo” non è vincente, pena l’invasione dell’Europa. Non si può risolvere il problema davanti ai confini d’Europa, lasciando incrementare le morti in mare, ma occorre attivare - in parallelo ai Decreti sicurezza - un’interdizione navale dei porti di partenza tesa a colpire i traffici illeciti, a ridurre il flusso migratorio clandestino nonché il dilagare di Al-Qaeda.

Seguirà dibattito al quale parteciperanno On.Dott.Roberto Bagnasco, Comm.Difesa ala Camera dei Deputati, Dott. Andrea Benveduti Assessore Regione Liguria , Dott. Antonio Sergio Gambino Assessore Comune di Genova, Senatore Avv. Gianni Berrino Cap. Commissione Difesa, Avv. Mario Mascia Assessore Comune di Genova e i Dirigenti Sindacali di UGL.