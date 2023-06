Presentazione del libro “Fede e Coraggio. Gli ex voto marinari del Boschetto di Camogli” di Farida Simonetti

Giovedì 22 giugno, ore 17:30, il Museo Diocesano in occasione della mostra “E tacquero le onde del mare. Ex voto marinari dalle chiese della Liguria” organizzata in concomitanza con l’arrivo a Genova della regata The Ocean Race (15 giugno-2 ottobre), presenta il libro “Fede e Coraggio. Gli ex voto marinari del Boschetto di Camogli” curato da Farida Simonetti e pubblicato da Tormena.

Il volume è dedicato agli ex voto conservati al Santuario di Nostra Signora del Boschetto di Camogli, che raccontano ciascuno la storia di un’imbarcazione e del suo equipaggio. Luoghi lontani e fenomeni naturali vengono descritti con commovente candore e queste brevi “cronache illustrate” permettono di visualizzare i pericoli che venivano quotidianamente affrontati da generazioni di naviganti… con fede e coraggio. Sono storie di naviganti che hanno contribuito a far diventare la Camogli ottocentesca una cittadina “dei mille bianchi velieri”, una vera potenza sul mare grazie alla capacità e all’intraprendenza dei suoi capitani.

Gli ex voto da loro donati al Santuario, sono oltre a testimonianze di fede, anche documento per riscoprire le rotte battute sui mari del pianeta da quei “diavoli di camogliesi” – come ebbe a chiamarli Cavour - , in grado di affrontare anche le zone più pericolose del globo con destrezza e competenza. Osservando le rotte percorse dalle navi di quei valorosi comandanti, si vede come riuscirono ad inoltrarsi in ogni parte del mondo, attivando importanti contatti commerciali che contribuirono ad arricchire la cittadina ligure.

Farida Simonetti aveva già affrontato l’argomento dei dipinti marinari nel 1992 e i suoi studi avevano messo in evidenza alcune personalità artistiche dedite a questa specialità, tra cui Domenico Gavarrone, Giovanni Canetta e Angelo Arpe veri maestri della raffigurazione dei grandi velieri, orgoglio della tecnologia e capacità costruttiva dei cantieri liguri e anche camogliesi. Per l’occasione sarà proiettato un video dedicato al Santuario, agli ex voto e alla storia marinara di Camogli a cura di Farida Simonetti e Maurizio Esitini. Dopo la presentazione ci sarà la possibilità di visitare la mostra con la visita guidata al costo del biglietto d’ingresso del museo (€ 8,00). Per informazioni e prenotazioni: info@museodiocesanogenova.it tel. 010/2475127 (in orario di apertura: lunedì 10-13 e 16-20, da mercoledì a domenica 16-20, martedì CHIUSO).