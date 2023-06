Presentazione del nuovo libro di Donatella Bisutti “Erano le ombre degli eroi”

Giovedì 15 giugno alle ore 21, nel cortile di Palazzo Ducale, verrà presentato il nuovo libro di Donatella Bisutti, dal titolo “Erano le ombre degli eroi”. Oltre all'autrice, interverranno gli attori Marina Bonelli, Maria Elisa Gallo, Sonia Grandis, Paolo Portesine. Prevista inoltre una performance di Kea Tonetti, artista internazionale specializzata in butoh, danza giapponese delle tenebre, accompagnata live dal suo musicista Tivitavi. L'evento si svolge nell'ambito del Festival Internazionale di Poesia “Parole spalancate”.

L'autrice

Donatella Bisutti (1948), poetessa, narratrice, saggista, ha pubblicato tra l’altro la raccolta Inganno Ottico (Guanda Società di Poesia, 1985, premio Montale per l’inedito), il romanzo Voglio avere gli occhi azzurri (Bompiani, 1997), il poema ispirato all’Apocalisse, recitato anche in forma teatrale, Colui che viene (Interlinea, 2002, premi Camposampiero e Davide Maria Turoldo per la poesia di ispirazione religiosa), l’antologia The Game – Poems 1985-2005 (Gradiva, New York 2007), e ha tradotto opere dei poeti Bernard Noël e Edmond Jabès per la collana dello Specchio Mondadori. È nel comitato di redazione della rivista “Poesia” (Crocetti Editore), ha fondato e dirige la rivista “Poesia e Spiritualità” (viennepierre edizioni) e da anni tiene corsi di scrittura e laboratori di poesia nelle scuole. Con Feltrinelli ha pubblicato L’Albero delle Parole (1979, 2002), Le parole magiche (2008), La poesia salva la vita (2009) e La poesia è un orecchio. Leggiamo i nostri grandi poeti da Leopardi ai contemporanei (2012).



Il libro

«Ho guardato alla realtà di oggi attraverso la lente di un Mito spezzato e ricomposto da molti frammenti e al tempo stesso ho guardato al Mito come all’incunabolo della nostra realtà: una spola fra un lontanissimo passato e il presente»: così scrive Donatella Bisutti nel prologo che apre questo suo intensissimo poema in 52 Atti, che trae spunto dai Miti dell’antica Tebe e dalla sua storia per farne metafora dei nostri giorni e delle nostre angosce, dall’Europa della finanza e dei muri al dramma dei migranti, dalle nuove forme di schiavitù ai genocidi e alle stragi, dalle guerre per il petrolio alla violenza contro le donne e i bambini, dall’inquinamento alla progressiva desertificazione… Il Mito come chiave per leggere la nostra stessa storia, che viene qui ricostruito in assoluta libertà, allo scopo non di travisarlo ma di rifondarlo in tutta la sua potenza ed efficacia, perché è di quelle sue lontane radici che la nostra civiltà continua a nutrirsi, ma senza più saperne leggere la vera sostanza, senza più credere in quella Bellezza che sola poteva ricomporlo e sublimarne anche il monstrum; così che ormai «gli dei sono solo pallidi fantasmi e gli eroi sono solo ombre». Prefazione di Eugenio Borgna.