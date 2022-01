Presentazione del libro di Donald Sassoon: “Il trionfo ansioso – storia globale del Capitalismo 1860-1914”

La Fondazione Diesse organizza la prima nazionale della presentazione del nuovo libro di Donald Sassoon: Il trionfo ansioso Storia globale del Capitalismo 1860 – 1914 (Editore Garzanti). Appuntamento lunedì 17 gennaio a Palazzo San Giorgio di Genova (via della Mercanzia, 2) alle 17:30. Introducono Mario Tullo, già deputato e membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Diesse e Luca Borzani, ideatore della Fondazione Cultura Palazzo Ducale di cui è stato presidente sino al 2017 e co-curatore, proprio insieme a Sassoon, della rassegna “La storia in piazza”.

L’evento avrebbe dovuto inserirsi in una rassegna più ampia “Pci, nel segno del lavoro”, organizzata dalla Fondazione Diesse, che è stata rinviata ad aprile alla luce dell’impennata dei contagi da Covid.

«Con rammarico, ma anche con senso di responsabilità – afferma il presidente del consiglio di indirizzo della Fondazione Diesse Claudio Montaldo – abbiamo deciso di rinviare l’appuntamento con le quattro mostre e la ventina di dibattiti che avevamo organizzato. La presentazione di Sassoon si svolgerà in totale sicurezza, con sedie distanziate e tutti i controlli del caso».

Questa la scheda del libro: Le imprese capitaliste esistono, in varie forme, sin dall’antichità, ma solo in tempi molto più recenti il capitalismo si è impadronito del mondo: per la prima volta nella storia dell’umanità, oggi un sistema economico è capace di garantire un alto livello di benessere e di consumi alla maggioranza di cittadini che hanno la fortuna di vivere all’interno dei suoi confini. Con questo libro magistrale Donald Sassoon, tra i più brillanti storici europei, analizza l’impatto che il capitalismo ha avuto nella formazione degli Stati moderni, in che modo la creazione di comunità nazionali, del welfare state e di una regolamentazione del mercato hanno contribuito a rafforzarlo, e come sia continuamente capace di innovarsi nella ciclica e inevitabile alternanza di vincitori e vinti, di trionfi e catastrofi. Chiaro, sorprendente e provocatorio, Il trionfo ansioso getta nuova luce sulle questioni economiche, politiche, sociali del recente passato e offre una nuova chiave di lettura per interpretare con rigore il nostro presente.

Donald Sassoon (Il Cairo, 1946) è professore emerito di Storia europea comparata presso la Queen Mary University of London. Allievo di Eric J. Hobsbawn, è considerato uno dei maggiori storici contemporanei. È stato curatore del festival “La Storia in Piazza” di Genova e visiting professor alle Università di Trento e Padova. Con Garzanti ha pubblicato Sintomi morbosi e ha curato la raccolta Fenomeni morbosi di Antonio Gramsci.

L’ingresso, gratuito, è possibile solo con Green Pass rafforzato e su prenotazione. Si può scrivere all’email: info@fondazionediesse.it o chiamare lo 010 095 9467. L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina @FondazioneDiesseGenova.

La Fondazione Diesse è un centro di studi e ricerche sulla cultura, l’arte, la formazione e l’innovazione politica e amministrativa, con sede a Genova, che organizza iniziative culturali e politiche oltre che raccogliere e custodire nel suo archivio storico testimonianze e documenti.