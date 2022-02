Presentazione del libro "Tutti i conigli feriscono" di Massimo Villa alla Feltrinelli di Genova

Martedì 1 marzo alle ore 18, presso la Feltrinelli di via Ceccardi a Genova, Massimo Villa presenta il suo libro "Tutti i conigli feriscono" (Robin Edizioni), insieme a Marvin Menini e Nicoletta Tangheri.

In una sperduta, minuscola e ghiacciatissima repubblica comunista infilzata fra l’Ucraina e la Bielorussia, il presidentissimo Dostoevskij III e il suo staff stanno mettendo a punto l’arma definitiva per la conquista del mondo. Sulle sue tracce si muovono agenti di una strana organizzazione americana votati alla lotta al paranormale. Il diavolo in persona, infatti, nelle vesti di uno strepitoso trombettista polacco, sembra averci messo lo zampino. Una situazione ai limiti, e oltre, del paradossale, dove squadre di SS scortate da mostri usciti da un videogame, cacciatori di vampiri, personaggi classici della letteratura horror e supereroi improvvisati si scontrano in una guerra senza frontiere fra l’Europa e il nuovo continente, muovendosi fra più piani dimensionali e usando lo spazio-tempo a loro piacimento, creando una sorta di allucinante Hellzapoppin’ di situazioni frenetiche, che vedono al centro della trama un enorme coniglio pasquale vestito come Alice Cooper.

Sogno e realtà, finzione videoludica e passaggi cinematografici si alternano per sconvolgere la mente del lettore e lo accompagnano in un susseguirsi di situazioni che pescano a piene mani dalla musica, dal cinema, dai videogiochi e dalla letteratura di genere.