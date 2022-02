"Maciste vs Cimaste": presentazione del libro di Massimo Minella

Approda alla Biblioteca Universitaria di Genova, ex Hotel Colombia, via Balbi 40, il libro “Maciste vs Cimaste”, scritto da Massimo Minella ed edito da De Ferrari. L’appuntamento è per martedì 22 febbraio 2022 alle 17.

Ad introdurre la presentazione, che Minella renderà in forma scenica accompagnato dalla fisarmonica di Franco Piccolo, sarà Nico Saguato, del Centro di Documentazione Logos, mentre le conclusioni saranno affidate a Ivano Bosco, segretario generale Spi-Cgil Liguria.

Minella, giornalista e scrittore, vicecaporedattore della redazione genovese di “Repubblica”, racconta in questo libro arricchito dalle immagini fornite dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, dei due “camalli” del porto, uno di Genova l’altro della Spezia, diventati nella vita due attori del cinema muto: Bartolomeo Pagano, in arte Maciste, famosissimo e osannato dal pubblico ed Umberto Guarracino, in arte Cimaste, celebre invece per breve tempo, prima dell’oblio.

Questa storia inizia alla fine dell’Ottocento quando si diffonde una nuova forma di intrattenimento, un po’ divertimento, un po’ scienza: il cinema che, fin dai suoi esordi, crea stupore, seduce, affascina, ma che può anche spaventare.

Insieme al decollo arriva anche la paura del nuovo, di un qualcosa che rompe gli schemi passati e spaventa i sostenitori della conservazione. E’ in questo contesto che sulla scena del cinema muto debuttano i due personaggi protagonisti della storia narrata da Minella, uniti dal lavoro e dalla fatica, li separano la carriera e l’epilogo. Due destini diametralmente opposti, i loro, che si incroceranno per tre volte sul set. Come cerchi concentrici che si allontanano rispettando la perfetta geometria della natura, le vite di Maciste e di Cimaste si sviluppano su più livelli spesso coincidenti: il lavoro in porto, la chiamata del cinema, la carriera italiana e la parentesi tedesca, l’addio voluto o forzato con l’eclissi del muto.

Il racconto è un tuffo nel passato, con storie e legami unici e sorprendenti, è un incontro di parole, musica e immagini che dagli albori del cinematografo arriva intatto fino ai giorni scorsi e ci svela qualcosa che potrebbe rivelarsi molto utile anche in futuro.