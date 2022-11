Presentazione del libro 'Non per coraggio ma per amore' di Andrea Cisternino

Torna a Camogli per presentare il suo ultimo libro “Non per coraggio ma per amore” edito da Piemme/Mondadori, Andrea Cisternino, Ospite d’Onore e vincitore del Premio Bontà alla 61esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane del 16 agosto 2022.

L’evento avrà luogo sabato 3 dicembre 2022 alle ore 16:30 nel Ridotto del Teatro Sociale di Camogli, in piazza Matteotti 5, con ingresso gratuito e sarà organizzato dall’Associazione Valorizzazione Turistica di San Rocco di Camogli e dal Comune di Camogli, in collaborazione con il Teatro Sociale.

Andrea Cisternino porterà la sua personale e toccante testimonianza di come ha vissuto i momenti più terribili della guerra in Ucraina.

Andrea Cisternino è rimasto sotto i bombardamenti per non abbandonare il suo Rifugio Italia KJ 2 a Kiev e i suoi oltre 400 animali. Andrea, italiano, fotografo di moda e costume, ha dedicato la sua vita a salvare creature innocenti, vittime di maltrattamenti e per questo ha vinto nel 2013 il Premio Nazionale Agenda Rossa Paolo Borsellino e nel 2020 il Premio Internazionale "We are doing our part" ricevuto insieme a Papa Francesco.