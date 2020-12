Giovedì 10 dicembre si terrà la presentazione del libro "Allenatori. I guru del calcio in dialogo con gli intellettuali". L'evento, organizzato da Palazzo Ducale, si terrà alle ore 18 online, sul canale YouTube del palazzo. Insieme all'autore, Marco Ansaldo, interverranno Luca Bizzarri, Renzo Parodi e Alberto Zaccheroni.

Gli allenatori di calcio, tuttora chiamati con l’antica definizione di “mister”, sono oggi considerati dei guru, dei maestri di vita, vere e proprie guide. Dirigono. Ispirano. Con i loro moduli e schemi di campo parlano di “armonia estetica”, di “logica e organizzazione”, di “senso della bellezza”. Sono ascoltati e seguiti. Ammirati e osannati. Palazzo Ducale tra il 2019 e il 2020 ha dato voce in una serie di incontri ad alcuni dei più affermati leader delle panchine, mettendoli a confronto non con giornalisti ed esperti del settore, ma con intellettuali e scrittori. Per approfondire il mondo che c’è dietro uno stile di gioco e capire i segreti di un’alchimia che fa del calcio un argomento degno di attenzione filosofica.

Il volume raccoglie i risultati di quegli incontri, e gli allenatori coinvolti sono stati Marcello Lippi, Alberto Zaccheroni e Roberto Mancini. In dialogo con: Lorenzo Licalzi, Diego De Silva e Giovanna Melandri. Postfazione di Renzo Parodi.