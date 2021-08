Presentazione del libro di Alberto Rosselli "La caduta dell'impero ottomano e le radici della politica di Erdogan"

Sabato 7 agosto alle ore 18.30, presentazione presso la Libreria Sabina di Arenzano (Via Capitan Romeo, 75) del libro di Alberto Rosselli "La caduta dell'Impero ottomano e le radici della politica di Erdogan". Intervengono l’autore Alberto Rosselli, giornalista e direttore della rivista telematica StoriaVerità, il prefatore Fabio Bozzo, e il saggista e responsabile di CulturaIdentità Genova Andrea Lombardi.

La storia dell'impero ottomano è stata lunga, gloriosa e densa di avvenimenti che hanno coinvolto e segnato, direttamente o indirettamente, lo sviluppo sia dell'Europa occidentale e orientale che quello di altre vaste regioni del Nord Africa e del Medio Oriente. Per molti secoli, a partire dal 1300, l'impero ottomano ha infatti rappresentato un grande ed importante organismo politico, etnico, religioso e militare. Alberto Rosselli descrive, nella prima parte del libro, la caduta dell'Impero Ottomano (1918-1924) e in appendice il revanscismo nazionalista e islamico della nuova Turchia di Erdogan che vuole ripristinare il Vecchio Impero attraverso le armi di un nuovo espansionismo (in Libia, Siria e Corno d'Africa), anche il ricorso alle armi e non soltanto alla diplomazia.

Evento in osservanza delle misure anti covid.

