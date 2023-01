Presentazione UGL del libro “Afghanistan – Eterno crocevia di interessi e guerre”, di Alberto Rosselli

Anche per il 2023 riprendono gli eventi culturali organizzati da UGL Genova, aperti a iscritti e cittadinanza tutta: venerdì 13 gennaio 2023, alle ore 17.30 presso la sala conferenze della sede UGL in via di Brera 2/26, sarà presentato il libro del giornalista e saggista Alberto Rosselli “AFGHANISTAN – Eterno crocevia di interessi e guerre”, edito da Mattioli 1885, con i saluti del segretario regionale UGL Liguria Francesco Zolezzi e del segretario provinciale UTL UGL Stelvio Musicò. Modera il saggista e responsabile CulturaIdentità Genova Andrea Lombardi.

IL LIBRO: “Il nuovo libro di Alberto Rosselli non ha la pretesa di ricostruire accademicamente l’intera storia dell’Afghanistan (territorio antichissimo ed influenzato, o occupato nel corso dei tempi, militarmente, da molte Potenze limitrofe), ma quello di chiarire, in sintesi, le caratteristiche e la naturale posizione geografica e geopolitica di questo territorio che rappresenta di fatto la cerniera militare, commerciale ed economica tra l’Estremo Oriente e l’Occidente.

Un Paese situato nel cuore dell’Asia centrale e, per questa ragione, da tempi immemori, motivo di interesse da parte di svariate Potenze, da Alessandro Magno – agli albori della Storia – alla Gran Bretagna; dalla Russia alla Cina e agli Stati Uniti, in tempi più recenti. Interessi incrociati e conflittuali interni che hanno di fatto, e in più occasioni, impedito a questo Paese di ambire ad una propria omogenea autonomia.

Vizio di forma, questo, che, appunto, la stessa frammentazione etnico e religiosa del Paese, ha favorito negativamente, impedendo, grazie a governi locali e dispotici (come quello attuale talebano) di dare vita ad uno Stato unitario, democratico, e quindi a governi centrali e condivisi, dotati di un apparato amministrativo omogeneo e funzionante in grado di gestire economicamente, e in pace, l’intero territorio nazionale” (Almanews24).

L’AUTORE: Alberto Rosselli è un giornalista e saggista storico che ha collaborato e collabora da tempo con numerosi quotidiani italiani ed esteri e con diversi siti internet tematici di storia, etnologia, storia militare e diplomatica, storia delle religioni e geopolitica. Rosselli ha al suo attivo alcune opere di narrativa e svariati saggi tra cui Québec 1759, Il Conflitto anglo-francese in Nord America 1756-1763 (tradotto anche in lingua inglese), Il Tramonto della Mezzaluna – L’Impero Ottomano nella Prima Guerra Mondiale, La resistenza antisovietica in Europa Orientale 1944-1956 (tradotto anche in lingua francese); L’Ultima Colonia – la guerra coloniale in Africa Orientale Tedesca 1914 – 1918; Il Ventennio in Celluloide (in collaborazione con Bruno Pampaloni); Sulla Turchia e l’Europa; L’Olocausto armeno; Storie Segrete della Seconda Guerra Mondiale; Il Movimento panturanico e la ‘Grande Turchia’ e La persecuzione dei cattolici nella Spagna repubblicana 1931-1939, La persecuzione dei cristiani in Cina, La Guerra Civile in Cina 1927-1949, La Guerra Civile Greca 1944-1949, L’America che non fu; L’aviazione Ottomana durante la Prima Guerra Mondiale; Nei cieli e sugli Oceani (storie di aviatori e marinai italiani); L’epopea dei convogli e la guerra nel Mare del Nord (in collaborazione con Gabriele Faggioni); Le operazioni aeronavali nel Mar Ligure 1940-1945 (in collaborazione con Gabriele Faggioni); Storie segrete della Prima Guerra Mondiale; Pagine ignote del Secondo Conflitto Mondiale; I Vichinghi in America e le mutazioni climatiche; Breve storia della Guerra Civile Russa 1917-1920; Il Califfato Islamico; La lunga Guerra fratricida Attualmente Alberto Rosselli è Direttore responsabile della Rivista Storia Verità (www.storiaverita.org).