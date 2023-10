Diana Letizia presenta il suo nuovo romanzo “L'abbandono” al Mondadori Bookstore di Corso Sardegna

Sabato 21 ottobre alle ore 18, al Mondadori Bookstore di Corso Sardegna, verrà presentato “L'abbandono”, il nuovo romanzo di Diana Letizia edito da Round Robin Editrice. Sarà presente l'autrice, ex responsabile della redazione online di “Il Secolo XIX” e attuale direttrice di kodami.it, portale dedicato alla relazione tra uomini e animali. Presenta la conduttrice radiofonica Marina Minetti.

“L’abbandono” si basa sull’esperienza diretta dell’autrice, che da giornalista ha realizzato un reportage sul massacro canino avvenuto nel 2018 a Taghazout. Protagonista è Francesca, giornalista quarantenne. Dopo la morte dell’amatissimo padre e l’abbandono di Anna, la sua migliore amica, incapace di starle accanto, Francesca, ha un’unica bussola affettiva: O’mar, il meticcio adottato qualche anno prima. Incoraggiata dal suo amore per i cani, si fa trascinare da Michela, educatrice cinofila, a Taghazout, in Marocco, per censire con un gruppo di volontari la comunità di randagi che vive in esemplare sintonia con la popolazione locale.

Il romanzo sarà parte di una campagna di sensibilizzazione a sostegno e in difesa degli animali, in particolare dei cani. Kodami.it, che si avvale di una redazione e un Comitato Scientifico composto da giornalisti, divulgatori, creator, biologi, veterinari, etologi ed esperti nella relazione del mondo animale, darà vita alla campagna #abbandonati, rilanciando il titolo del romanzo e dedicando risorse interne ad una raccolta fondi che verrà fatta attraverso le vendite del libro e le relative royalties che l’Autrice e l’Editore metteranno a disposizione della campagna stessa. In particolare, i lettori troveranno sul sito di Kodami un form (raggiungibile attraverso un qr code inserito nel libro e un segnalibro brandizzato) in cui avranno la possibilità di scegliere a chi far devolvere i guadagni dell’autrice.