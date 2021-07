Presentazione dei libri "Quello che non ti dicono", "Nemesi" e "Andando a piedi" a Santa Margherita Ligure

Nella giornata di venerdì 23 luglio, tra il pomeriggio e la serata, a Santa Margherita Ligure, è prevista la presentazione di tre libri.

Alle 21, a Villa Durazzo, è in programma l'incontro con il giornalista e scrittore Mario Calabresi, già direttore de «La Stampa» e di «Repubblica» e autore della newsletter settimanale Altre/Storie, per la presentazione del suo ultimo libro “Quello che non ti dicono”, sulla storia di Carlo Saronio, figlio di una delle famiglie più benestanti di Milano, che non aveva ancora ventisei anni quando venne tradito dagli amici con cui condivideva ideali rivoluzionari. Presenta Donatella Alfonso, giornalista e scrittrice. Per il pubblico, ingresso libero (dal piazzale della chiesa di San Giacomo) con prenotazione, telefonando allo 0185 472637.

Sempre alle 21, ai campetti parrocchiali di San Siro, alle spalle della chiesa, incontro con la giovane autrice sammargheritese Sofia Brizzi, per la presentazione del suo romanzo fantasy “Nemesi” ultimo della sua trilogia “La Regina della Torre” (Erga edizioni, 2021). Conduce l'incontro Marina Marchetti. L'iniziativa è organizzata dai Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure, in collaborazione con la parrocchia di San Siro. Ingresso libero sino a esaurimento posti.

Al pomeriggio, alle 17.30, a Villa Durazzo, presentazione di “Andando a piedi” da parte dei tre autori: il professor Giancarlo Tamanza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il dottor Luca Bonini e il dottor Nicola Maccioni della Cooperativa Sociale Area. Introdurrà la presentazione la dottoressa Natasha Cola dell'Istituto Italiano di Bioetica. La presentazione è organizzata dall'Ente Parco di Portofino.