Presentazione del docufilm “Dall’est con amore. Quattro storie di vita e integrazione”

Sabato 23 luglio alle ore 16, il Parco Storico di Villa Serra, Via Carlo Levi, 2, Sant'Olcese (GE), nell’ambito delle iniziative per celebrare i vent’anni delle attività dell’Associazione Genova per Chernobyl, ospiterà la proiezione del docufilm “Dall’est con amore. Quattro storie di vita e integrazione” di Karim Galici (durata 29 minuti). Quattro donne di generazioni e nazionalità diverse (bielorussa, kirghiza, russa, ucraina), con universali somiglianze. Quattro donne che arrivano dall'Est e hanno scelto l’Italia come luogo dove vivere, crescere, lavorare e amare. Trailer: https://youtu.be/R6gf4ms-1Xs

Fra le protagoniste anche Viktorya (ex bambina di Chernobyl arrivata dalla Bielorussia in Sardegna nell’ambito dei progetti di accoglienza terapeutica): a 12 anni un grave incidente stradale sembra averla condannata ad uno stato quasi vegetativo, ma una catena incredibile di solidarietà, il pieno coinvolgimento delle strutture sanitarie italiane, le regalerà una nuova chance che la porterà alla Laurea all’Università di Cagliari.

Sarà presente anche il regista e autore teatrale Karim Galici, che interloquirà con i presenti e con Giuseppe Carboni (Cittadini del Mondo OdV), Maria Grazia Anselmi (Genova per Chernobyl), Inna Naletko (Centro e Biblioteca “Rodnoe Slovo” – Oratorio Sant’Eulalia Cagliari), Arena Ricchi (Federazione AVIB).

La presentazione itinerante dei docufilm di Karim Galici, “un vero e proprio viaggio attraverso storie di amore, accoglienza, integrazione” fa parte del progetto “Conoscenza, integrazione e scambio reciproco” promosso da “Cittadini del Mondo” con il sostegno della Fondazione Sardegna che vede l’AVIB e “Genova per Chernobyl” fra i partner progettuali.

Seguirà il concerto del gruppo “quarantagradi” e l’aperitivo offerto dagli “Amici di Villa Serra.