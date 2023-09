Presentazione del disco tratto dallo spettacolo “A spasso pe Zena” presso viadelcampo29rosso

Venerdì 29 settembre alle ore 17:00 presso viadelcampo29rosso, presentazione del disco “A spasso pe Zena” in compagnia di Michele, Patrizia Ottonello, Franca Lai e Franco Faloppi. L’evento, a cura di viadelcampo29rosso, spazio-museo gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, è l’occasione per ascoltare il racconto e le canzoni degli artisti.

Un incontro dal “vivo” con gli storici protagonisti del musical di recente debutto al Teatro Govi per parlare ed ascoltare i brani più suggestivi dello spettacolo “A spasso pe Zena”, un lavoro nato dalla collaborazione tra due giganti della canzone d'autore come il compianto Giorgio Calabrese, uno tra i più grandi "parolieri" italiani e il Maestro Gian Franco Reverberi nello spazio museo di Via del Campo. Lo straordinario lavoro teatrale oggi è diventato anche un disco che viene presentato in anteprima per l'occasione ed è motivo di incontro tra i fan dei nostri storici artisti custodi delle tradizioni genovesi e il pubblico affezionato.

La trama dello spettacolo, oggi un bellissimo CD che sarà messo in vendita proprio con l'occasione, racconta una vicenda immaginaria. Mario Cappello (Michele) e Giuseppe Marzari (Franco Faloppi) ottengono un giorno di permesso dal Paradiso, per tornare a Genova. Il luogo della loro ricomparsa è l’Acquasola, dove incontrano una simpatica clochard (Franca Lai), che è sempre guardata a vista da una sorta di angelo custode (Patrizia Ottonello).

I quattro, fra equivoci, ricordi e constatazioni di come la vita sia tanto cambiata, così come i luoghi e le persone, danno vita a una serie di dialoghi che fanno da corollario a una ventina di canzoni molte delle quali proposte per la prima volta.

L’evento del 29 settembre è l’occasione per ascoltare, in una cornice prestigiosa e cara a molti, il disco tratto dallo spettacolo, testi di forte impatto emotivo, con uno spirito nostalgico, ma anche fortemente ironico e divertente.

INFO

Ingresso libero

Tel. 010 247 4064

e-mail info@viadelcampo29rosso.com